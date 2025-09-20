  • Delo d.o.o.
V svetu vrtnarjenja, kjer je potrpežljivost vrlina: manj prostora, več sadik

Polž ne bo prihranil le prostora, ampak bo zagotavljal tudi idealne razmere za kalitev in rast.
Marsikaj lahko posejemo. FOTOGRAFIJE: Beekeepx/Getty Images

Marsikaj lahko posejemo. FOTOGRAFIJE: Beekeepx/Getty Images

Ko bo čas za presajanje, trak preprosto razvijete.

Ko bo čas za presajanje, trak preprosto razvijete.

Trak previdno zvijete, spiralo pa pritrdite z elastiko ali lepilnim trakom; tako preprosto, da lahko pomagajo tudi otroci.

Trak previdno zvijete, spiralo pa pritrdite z elastiko ali lepilnim trakom; tako preprosto, da lahko pomagajo tudi otroci.

Marsikaj lahko posejemo. FOTOGRAFIJE: Beekeepx/Getty Images
Ko bo čas za presajanje, trak preprosto razvijete.
Trak previdno zvijete, spiralo pa pritrdite z elastiko ali lepilnim trakom; tako preprosto, da lahko pomagajo tudi otroci.
L. K.
 20. 9. 2025 | 11:00
A+A-

V svetu vrtnarjenja, kjer je potrpežljivost vrlina, prostor pa večno razkošje, se vsake toliko pojavi inovacija, ki pretrese ustaljene navade ter prinese navdušenje in navdih tudi najbolj izkušenim vrtnarjem. Gre za trajnostno in izjemno učinkovito tehniko gojenja sadik, odgovor na potrebe sodobnih vrtnarjev: kako vzgojiti čim več rastlin na čim manjšem prostoru in s čim manj odpadki.

Ne glede na to, ali ste začetnik, ki goji svoje prve sadike (v stanovanju), ali pa izkušeni vrtnar, ki išče inovativne metode za optimizacijo prostora, bo tovrstna setev razkrila novo dimenzijo vrtnarjenja, kjer se estetika, funkcionalnost in okoljska ozaveščenost združijo v celoto. Ta metoda bo omogočila kalitev več rastlin v isti zemlji, brez uporabe dragih posod; ta način ne zmanjšuje le količine odpadkov, marveč tudi drastično zveča število rastlin, vzgojenih na kvadratni meter: kar je idealno za urbane vrtnarje, ki gojijo zelenjavo na balkonu, tiste, ki doma gojijo zelišča.

Ko bo čas za presajanje, trak preprosto razvijete.
Ko bo čas za presajanje, trak preprosto razvijete.

Tehnika je idealna za urbane vrtnarje.

Popolne razmere

Predstavljajte si torej trak, prevlečen z vlažnim substratom, po katerem v enakomernih razmikih posejete seme, potem pa skrbno zvijete v obliko polžje lupine, spiralo, iz katere bodo potem sadike lepo rasle v urejenih vrstah. Ta polž, ki ga postavite na podstavek, ne bo prihranil le prostora, pač pa bo zagotavljal idealne razmere za kalitev in rast. Zvita oblika bo omogočila gojenje več sadik na bistveno manjšem prostoru, vse skupaj bo ekološko in trajnostno, v spirali pa se bo za nameček ustvarjala še posebna mikroklima s popolnimi pogoji za kalitev.

Ko bo napočil čas za sajenje, je treba polža preprosto odviti in vsako sadiko presaditi na njeno stalno mesto v loncu ali vrtu, ne da bi poškodovali korenine. Izkušnje z gojenjem s to metodo kažejo na praktičnost: gojenje sadik končno ne bo vključevalo množice plastične navlake, prenatrpanih okenskih polic ali prevelikih rastlinjakov. V procesu sejanja zlahka sodelujejo tudi otroci, zaradi česar bo ta metoda tudi odlično orodje za izobraževanje in spodbujanje ljubezni do rastlin.

Kako do lastnega polža

Najprej boste morali izbrati pravšnji material: priporočamo uporabo trakov iz polietilenske pene v širini 10 centimetrov. Odlična alternativa peni so karton, stare tkanine, tudi časopisni papir, če ga prekrijemo s folijo, zaradi česar bo zadržal vlago.

Trak previdno zvijete, spiralo pa pritrdite z elastiko ali lepilnim trakom; tako preprosto, da lahko pomagajo tudi otroci.
Trak previdno zvijete, spiralo pa pritrdite z elastiko ali lepilnim trakom; tako preprosto, da lahko pomagajo tudi otroci.

V naslednjem koraku boste pripravili humusno bogato in dobro navlaženo kalitveno mešanico, kar bo omogočalo, da bodo semena ostala na mestu in hitro kalila. Razmerje med substratom in vodo naj bo 3:1.

Zdaj enakomerno razporedite zemljo v dva centimetra debeli plasti po celotni dolžini traku, le na koncu pustite prazno, da boste trak lahko zvili. To storite nežno in previdno, spiralo pa na koncu postavite pokonci in pritrdite z elastiko, vrvico ali lepilnim trakom. Semena enakomerno posejte po vrhu spirale, ki jo lahko prekrijete še s prozorno vrečko, s čimer boste ustvarili mini rastlinjak. Ko bodo semena vzklila, boste odstranili pokrov in nadaljevali zalivanje.

Mnogi vrtnarji že poročajo, da so sadike iz polža bolj bujne, zdrave in odporne.

V procesu zlahka sodelujejo tudi otroci.

