V soboto bo v Bohinju še posebej pestro

V okviru Mednarodnega festivala alpskega cvetja se bo veliko dogajalo po celotnem Bohinju, tudi v Bohinjki, Centru Triglavskega narodnega parka Bohinj.

Pestro bo to soboto; ob 15. uri bo okrogla miza Bohinj kot prostor ustvarjalnosti. Razpravljali bodo, kako lahko Bohinj postane most med ruralnim in urbanim, prostor srečevanja, sodelovanja in ustvarjalnosti. Posebno se veselijo predstavitev gostov iz partnerskih zavarovanih območij:

Naravnega parka Julijsko predgorje (Italija) in Narodnega parka Berchtedgaden (Nemčija). Ob 17. uri bo predavanje Zakaj na Marsu ni divjega cvetja. Mars je nekoč imel pokrajino, ki bi lahko omogočala življenje, nekoč je morda celo obetala možnosti za cvetenje.

Zvečer bo poseben koncert, glasbeni dialog med človekom in pticami.

Po okrogli mizi in predavanju so obiskovalci vabljeni na okrepčilo v novo nastajajočem degustacijskem prostoru Bohinjke. Zanj bodo poskrbele članice Društva kmečkih žena in deklet iz Bohinja, poizkusili pa boste tudi kaj tipičnega z območja Narodnega parka Berchtesgaden in Naravnega parka Julijsko predgorje.

Obiskovalci se bodo lahko podali še na poseben koncert, ki bo ob 19.45. To bo glasbeni dialog med človekom in pticami z AnimotMUZIK. Gre za edinstveni zoomuzikološki koncert, ki vključuje oglašanje ptic in improvizirano muziciranje glasbenikov.