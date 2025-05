V Savinjski in Šaleški dolini so izjemni vinogradi in srčni vinogradniki (FOTO)

Potem ko so člani Društva vinogradnikov Šmartno pod Goro Oljko, kar 130 je vključenih, pred slabim mesecem strokovni komisiji, ki jo je vodila samostojna enologinja Darja Bovha s Kozjanskega, predstavili vina pretežno letnika 2024, so minuli teden razglasili najboljše vrste in šampione letnika 2025.

Temu, kar sem doživela na domačijah vinograd-nikov in kletarjev, kapo dol, česa takega ne doživiš povsod.

V družbi slovenske vinske kraljice Nine Polanec so si izbrani ogledali domačije in kleti nekaterih vinogradnikov in kletarjev; obiskali so Vinogradništvo Kugler, Vinotoč Rakun, Vinotoč Primožič in Špančevo zidanico. Nina Polanec je ob gostoljubju, okušanju izbornih vin in nekaj domače kulinarike na zaključnem skupinskem dogodku navdušeno povedala, da si ni predstavljala, kako izjemni so vinogradi in vinogradniki v Savinjski in Šaleški dolini.

»Popeljali so me po vinskih kleteh in ugotovila sem, da imate tukaj res srčne vinogradnike. Marsikdo se ne zaveda, da imajo mali vinogradi tudi prednosti. Dela se srčno, prizadevno, strokovno ter zase, za bližnje in le za mali trg. Imate moj poklon. Vesela sem, da ima Slovenija tudi male vinogradnike, ki se trudimo. To dokazujejo tudi rezultati in, ja, poskusila sem kar precej vzorcev, zato lahko le čestitam za vrhunsko kakovost!«

Sodelujejo v slogi

Neja in Maj Kovačevič sta s pesmijo in harmoniko pričarala prijetno vzdušje. Ko je besedo povzel še domači vahtar Franc Fužir, ki ima butični vinograd v Paški vasi, so se lotili pravega dela, kot je dejal moderator v isti osebi. Zbor vinogradnikov je nagovorila Mojca Praprotnik iz Vinogradništva Primožič, prizadevna in uspešna predsednica društva, ki ga vodi tudi kot znana kletarka na domačiji v Velikem Vrhu.

Kraljica Nina je delila priznanja za odlična vina. FOTO: Jože Miklavc

Zahvalila se je vsem, ki so prinesli vina na oceno, ter vsem devetim članom, ki so odstopili odlična vina za vodeno degustacijo. Dejala je tudi, da je bila lanska letina na njihovem območju zelo kakovostna. »Ponosni smo lahko na dobro uvrstitev vin naših vinogradnikov na nedavnem ocenjevanju na Združenju Vinis, kjer smo prejeli pet zlatih medalj in dve srebrni, pa na sodelovanje in druženje na drugih področjih, pri izobraževanju, ob martinovem in slogi ob trgatvi, ko vsi imetniki trt potomk dodajo grozdje modre kavčine k osrednji občinski trti martinovki za protokolarno kapljico šmarško kavčino.«

Tega je vedno vesel tudi župan Janko Kopušar, ponosen na vinogradnike v občini vinskega zavetnika sv. Martina na Paki. Nato so 91 prejemnikom (23 srebrnih in 68 zlatih priznanj) podelili zaslužene diplome za letnik 2024 in razglasili štiri vinske šampione leta 2025. To so postali vinogradniki Mihael Fajfar, Jože Kugler, Anže Podgoršek ter Vinotoč Primožič s kletarko Mojco Praprotnik.

91 priznanj za letnik 2024 so podelili.

Kraljica Polančeva je čestitala vsem nagrajencem. Prireditev je sklenila kar gostja, enologinja Darja Bovha: »Čestitke ob dejstvu, da pri vas kakovost vin napreduje iz leta v leto, da ste v vrhu v podravski vinorodni pokrajini. Iščete znanje, se izobražujete ob strokovnih predavanjih in ekskurzijah ter sodelujete v vseh akcijah društva. Kapo dol temu, kar sem doživela na domačijah vinogradnikov in kletarjev, česa takega ne doživiš povsod. Najbrž se vsi, ki prihajajo v vaše kleti in vinograde, radi vračajo, saj čutijo več kot le gostoljubje in urejenost vinorodnega kraja s tradicijo. Ljubezen do vinogradov, vinske trte in čudovite slovenske zemlje je zares očitna.«

Simpatična vinska kraljica Nina Polanec FOTO: Jože Miklavc

Vinska kraljica Nina in Ovtar Franc sta se zavr tela. FOTO: Jože Miklavc