V nasprotnika ustrelijo dlačice, ki imajo na konicah bodice

Če ste si kdaj ogledali božično uspešnico Sam doma, se verjetno spomnite prizora, ko je Kevin lopova prestrašil z bratovim pajkom. Ta, ki je nastopal v filmu, spada v eno od 900 vrst ptičjih pajkov, ki jih poznamo. Njihovi barvni vzorci so različni: lahko so rjavo obarvani, sivo, črno, rdeče, oranžno in tudi rožnato z najrazličnejšimi lisami.

Ptičji pajki (Theraphosa blondi) so največja vrsta pajkov na svetu. Težki so lahko do 170 g in dolgi do 30 cm. Tako kot namiguje ime, se lahko prehranjujejo celo s pticami, vendar pa tega običajno ne počnejo. Na jedilniku imajo najpogosteje različne vrste žuželk, včasih pa tudi kake žabe ali glodavce.

Ime so dobili, ker so biologi enega od njih opazili, ko se je ravno sladkal s kolibrijem. Pajkovo mastenje z ujetim plenom je precej nenavadno. Potem ko ga omrtviči, in sicer tako, da skozi zobe spusti v njegovo telo strup, ga odvleče v brlog, tam pa utekočini njegovo notranjost. Pajki ne morejo jesti trdne hrane, tekočino pa preprosto posesajo iz telesa ujete živali. Lovijo ponoči.

Nekatere vrste so ljubljenčki. FOTO: Leekris/Getty Images

Da jih imajo ljudje včasih za ljubljenčke, gre med drugim pripisati tudi njihovi dolgi življenjski dobi. Samičke lahko živijo do 20 let. Življenjska doba samčkov je precej krajša predvsem zato, ker postanejo hrana samicam. Če se pajek po oploditvi samice od nje ne umakne dovolj hitro, ga ta ubije in poje. Na ta način se okrepi, preden izleže jajčeca. Okrepitev ji pride še kako prav, saj jih včasih izleže tudi do 9000!

Ptičji pajki živijo v rovih ali na drevesih, v naravi pa jih najdemo v severnem delu Južne Amerike. V hladnejše kraje pridejo s pošiljkami tropskih sadežev, kot so banane.

Zanimiva je tudi obramba ptičjih pajkov pred plenilci. Če se plenilec preveč približa, pajek vanj ustreli svoje dlačice, ki imajo na konicah bodice. Orožje sproži tako, da drgne noge drugo ob drugo.