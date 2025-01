Alternativni kulturni center Nama (AKC Nama) Škofja Loka je prostor za ustvarjalne in kritične ljudi. Lahko se jim pridružite pri ustvarjanju programa, prav tako lahko podprete to, kar počnejo. »Nahajamo se v bivši Nami, nasproti pošte in avtobusne postaje v Škofji Loki,« sporočajo in še, da v Namo prihaja Namiznica. »Dogodek za vse ljubitelje namiznih iger bo to soboto ob 16. uri. Potem ko je Alternatorjeva namiznoigralska sekcija v zadnjih letih našla svoj domicil v Kranju, kjer bo, mimogrede, še vedno aktivna vsako prvo nedeljo v mesecu, zdaj končno spet prihaja na redni spored tudi v Škofjo Loko, še vedno s prepoznavnim in suhoparnim opisom. Skratka, na voljo bo kup namiznih iger in dobre družbe,« sporoča AKC Nama.

Na voljo bo sama dobra družba.

Kot kaže, so že stari Rimljani oboževali družabne igre, že nekaj časa pa jih zavzeto raziskujeta Tina Škrokov in Jan Cotič. »Rimljani so poznali najrazličnejše družabne igre, prav tako so imeli igralne kocke in jih s pridom uporabljali,« je povedal Cotič. »Radi so se torej zabavali in metali kocke ter premikali svoje junake po raznih igrah, ki še danes spominjajo na nekdanje čase.«