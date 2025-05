V Kopru bo Ribiška vasica razveseljevala ljubitelje morskih dobrot

Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper v letošnjem poletju pripravlja nov projekt z morskim pridihom, Ribiško vasico, ki bo med 1. julijem in 17. avgustom zaživela tik ob morju in bo namenjena ljubiteljem morskih dobrot in sproščenega vzdušja. Zavod vabi zainteresirane gostinske ponudnike k sodelovanju pri soustvarjanju nove zgodbe. Rok za prijavo na razpis je ponedeljek, 19. maj.

Ribiška vasica je projekt s ciljem povečanja enogastronomske ponudbe v poletnem času, vrednotenje lokalnih sestavin in kulinarike, povečanje raznolikosti dogodkov in medsebojnega sodelovanja z lokalnimi društvi in organizatorji dogodkov.

Na voljo bo pet lesenih hišic, od teh bodo štiri prodajne, ena pa bo kot pomožni skladiščni objekt. Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper k sodelovanju vabi ponudnike, ki ponujajo izključno morske jedi, hladne in tople, dobrodošla je tudi ponudba lokalnih vin. Pri izboru bo organizator upošteval kakovost in raznolikost gostinske ponudbe, sodelovanje z lokalnimi ponudniki, trajnostno naravnanost in možnost organiziranja dodatnega programa, kot so delavnice, predstavitve, glasbeni dogodki.