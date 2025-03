V Hujski loki cvetijo kronice

V Hujski loki, naravnem predelu Arboretuma Volčji Potok, se vsako pomlad razcvetijo kronice. Te nežne cvetice, z daljšim imenom pomladanski veliki zvončki, podobne kraljevi kroni, s svojimi cvetovi pobelijo pet hektarjev močvirnega gozda, bregove potokov in robove vlažnih travnikov. To je eden večjih predelov s kronicami v osrednji Sloveniji. »Do 31. marca vabimo obiskovalce, naj si jih ogledajo ter izvedo več o varovanju kronic in njihovem življenjskem prostoru. Praznik kronic bodo s posebno ponudbo sladic zaznamovali v arboretumski kavarni. Vse obiskovalce vabimo, da posnetke objavljajo na družbenih omrežjih, kjer jih označijo s ključnikom #praznikkronic,« so povedali v Arboretumu Volčji Potok.

V času praznika kronic je odprt natečaj za najboljšo fotografijo Kronice v Arboretumu. Na razstavi pri pristavi bodo obiskovalci izvedeli več o življenju in ohranjanju kronic ter si ogledali zanimive fotografije preteklih fotonatečajev. Cvetno steblo velikega zvončka je brez listov. Ima enega, redko dva zvonasta od 15 do 25 mm velika cvetova. Visijo posamično na visokem cvetnem steblu. Ima šest enakih cvetnih listov, ki imajo na koncu svetlozeleno liso. Čebulice so v tleh precej globoko (do 20 cm). Veliki zvonček se množi z delitvijo čebulice in s semeni. Cvetni pecelj se med dozorevanjem semen zelo podaljša, težka glavica nato pade na tla in se odpre. Semena raznašajo tudi mravlje.