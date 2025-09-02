V hladilniku smrdi, a ni treba, da je tako

Zagotovo se vam je že zgodilo, da vas je iz hladilnika zadel neprijeten vonj namesto svežine. Vzrok? Ostanki hrane, razlite tekočine, premalo očiščene police ali pa preprosto mešanje različnih vonjav. Dobra novica je, da za rešitev tega problema ne potrebujemo dragih čistil ali specializiranih razpršil, ampak le nekaj pametnih trikov, ki jih v svojih kuhinjah uporabljajo tudi poklicni kuharji.

Prvi korak je vedno enak, hladilnik izpraznimo in temeljito očistimo. Uporabimo raztopino vode in kisa (razmerje 1: 1) ali sodo bikarbono, raztopljeno v topli vodi. To sta preizkušeni, 100-odstotno varni in učinkoviti čistili, ki odstranjujeta tako madeže kot neprijetne vonjave. Očistimo police in stene hladilnika, ne pozabimo na gumijasta tesnila okoli vrat, saj se tam pogosto naberejo drobci hrane in vlaga ter povzročajo neprijeten vonj.

Hladilnik izpraznimo in temeljito očistimo.

Kuharji vedo, da je soda bikarbona v kuhinji nepogrešljiva, saj deluje kot naravni absorber: nase veže neprijetne vonjave in jih nevtralizira. Dovolj je, da v odprto posodico stresemo nekaj žlic sode in jo postavimo v hladilnik. Menjamo jo na približno tri mesece ali že prej, če opazimo, da se je znova pojavil neprijeten vonj.

Soda bikarbona vpija vonjave. FOTO: Ivandzyuba/Getty Images

Kava oz. njena usedlina ni uporabna samo za vrt, ampak tudi kot osvežilnik hladilnika. V številnih kuhinjah kuharji za nevtralizacijo močnih vonjav uporabljajo skodelico sveže zmlete kave ali kavne usedline. Če se boste odločili za ta pristop, kavo v hladilniku menjujte vsak teden, hkrati pa skrbite, da je posodica odprta in suha. Profesionalna rešitev za odstranjevanje trdovratnih vonjav je aktivno oglje, ki ga poznamo iz filtrov za akvarije ali čistilcev zraka. Stresemo ga v majhno posodico ali vrečko, to pa postavimo v hladilnik, kjer bo brez težav deloval več tednov.

A niti najboljši absorbent ne pomaga, če živil ne hranimo pravilno. Neprijeten vonj najpogosteje nastane zaradi odprtih embalaž ali napačnega shranjevanja. Ostanke hrane vedno hranimo v zaprtih posodah, ribe, meso in sir naj bodo v spodnjem delu hladilnika, kjer je temperatura najnižja, sadje in zelenjavo hranimo ločeno – ne le zaradi vonja, temveč tudi zato, ker določeni sadeži (npr. jabolka) sproščajo etilen, ki pospešuje kvarjenje.

Neprijeten vonj najpogosteje nastane zaradi odprtih embalaž ali napačnega shranjevanja.

In tudi v tem primeru je bolje preprečiti kot zdraviti. Profesionalni kuharji se zanašajo na rutino: enkrat na teden pregledajo hladilnik, zavržejo živila, ki jim je potekel rok, in hitro obrišejo morebitne madeže. Tako preprečijo, da bi se vonj sploh pojavil.

V hladilniku se pogosto razvijejo neprijetne vonjave. FOTO: Andreypopov/Getty Images