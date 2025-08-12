ONIN INTERVJU: LUKA NOVAK
V Dekanih sem shodil, v Ljubljani spregovoril, v Parizu začel pisati
Luka Novak je pisec, založnik, doktor literarnih ved, svetovalec na področju intelektualne lastnine. A njegova najnovejša knjiga Pariz na vse strani – spomini in kulturna zgodovina skozi pol stoletja pariškega življenja je zgodba o zvezi. Dolgi, vztrajni in vselej razvijajoči se zvezi z mestom, v katerem je kot otrok preživel štiri leta in se vanj od takrat vedno znova in znova vrača. Knjiga je v njem nastajala desetletja. Dolgo je imel občutek, da pravi čas zanjo še ni prišel. A nazadnje so ga k pisanju spodbudili domači; predvsem zato, da bi njegove izkušnje in zgodbe ostale zapisane tudi za otroke. Nastala je nekakšna intimna kulturna zgodovina Pariza, pripoved o mestu in času, ki jo razpira skozi čutne utrinke, osebne vinjete in premišljene asociacije. Knjiga je vodnik. Vendar ne turistični. Je pravzaprav ljubezensko pismo. Pogovor z Luko Novakom je sprehod po pokrajinah spomina. Sprehod po mestu, kjer so lahko hkrati doma Foucault, Mitterrand, Asterix, Serge Gainsbourg in tudi vi.
