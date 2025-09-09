V čem najbolj uživajo samske ženske

Vse več žensk se odloča graditi izpolnjeno življenje brez pritiska, da bi morale najti partnerja in pri tem odkrivajo zadovoljstvo, mir ter moč, ki jim jih zveza more vedno ponuditi.

Drobne radosti, v katerih vsakodnevno uživajo, niza 24sata.hr.

Dom odraža njihov osebni slog

Medtem ko morajo zakonci pogosto sklepati kompromise glede urejanja doma, estetike in izbire pohištva, imajo samske ženske popolno svobodo, da si prostor oblikujejo povsem po svoje.

Ko pridejo domov, jih pričaka kotiček, poln njihovih stvari in malenkosti, ki jim nudijo udobje ter občutek pripadnosti.

FOTO: Rido Franz/Gettyimages

Denar trošijo po svoje

Po raziskavi, objavljeni v reviji American Sociological Review, negotovost glede financ in različna mnenja o porabi denarja pogosto izzovejo težave v zvezi.

Samske ženske z leti vse bolj cenijo finančno neodvisnost in samostojnost ter razvijejo finančno pismenost, ki jim zagotavlja stabilnost.

Imajo občutek lastne vrednosti in varnosti

Mnogi partnerji v intimni zvezi sčasoma postanejo čustveno odvisni drug od drugega, kar lahko oslabi posameznikovo samostojnost.

Samske ženske znajo ceniti samostojno življenje in čas, ki ga preživijo same s sabo.

Lažje skrbijo zase

Medtem ko se morajo poročene ženske in matere pogosto opominjati, da si vzamejo čas zase, samske ženske sčasoma razvijejo rutino, v kateri je skrb za sebe nekaj samoumevnega.

Dobro počutje, osebna nega in zdravje zanje niso razkošje, ampak nuja.

Woman with closed eyes and hands behind head enjoying a walk in a summer park FOTO: Igor Barilo Getty Images

Ni jim treba nositi čustvenega bremena drugih

Odnosi, v katere samske ženske vlagajo energijo in čas, so vredni truda. Izbirajo prijateljstva in razmerja, ki temeljijo na spoštovanju in ravnotežju, kar v marsikaterem dolgotrajnem zakonu ni samoumevno.

Seveda niso vsi zakoni neuravnoteženi, a v mnogih ženskah še vedno nase prevzemajo večino čustvenih in gospodinjskih obveznosti.

Njihov čas je resnično njihov

Naj bo to večer po službi, vikend za počitek ali spontano potovanje s prijateljicami, samske ženske cenijo svobodo in dejstvo, da lahko s svojim časom razpolagajo povsem po lastnih željah.

Imajo prostor za ustvarjalnost

Raziskava, objavljena v reviji American Journal of Public Health je pokazala, da sta ustvarjalnost in zdravje tesno povezana.

Ljudje, ki si vzamejo čas za kreativne dejavnosti, premorejo boljše duševno in telesno zdravje. Samske ženske imajo možnost, da se tem hobijem posvetijo brez kompromisov in prilagajanja drugim.

FOTO: Iryna Inshyna/Gettyimages

Brez zadržkov lahko spreminjajo mnenje

Seveda lahko vsak, poročen ali ne, spreminja mnenja. A v razmerju je to zaradi pričakovanj in ustaljenih navad pogosto težje.

Samske ženske lahko brez pritiska spreminjajo odločitve in izražajo svoja stališča, saj jih nihče ne omejuje ali obsoja.

Brez občutka krivde rečejo ne

Psihoterapevtka Nancy Colier poudarja, da mnoge ženske živijo s stalnim občutkom krivde, še posebej v zakonu, kjer pogosto prevzamejo veliko čustvenih obveznosti.

Samske lažje postavljajo meje in brez občutka krivde rečejo ne, saj njihova sreča ni odvisna od pričakovanj drugih.

Lažje gojijo tesna prijateljstva

Ženske, samske ali poročene, so najsrečnejše, kadar gojijo trdna prijateljstva. Raziskava iz leta 2022 je pokazala, da so zdrava prijateljstva in stabilne socialne mreže tesno povezani z boljšim duševnim zdravjem, fizičnim počutjem in kakovostjo drugih odnosov.

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

Samske imajo več časa in svobode za gradnjo teh vezi, ki jih krepijo in bogatijo.