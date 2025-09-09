DROBNE RADOSTI

V čem najbolj uživajo samske ženske

Biti samska ne pomeni biti osamljena, ampak imeti priložnost za svobodo in življenje po lastnih pravilih.
Fotografija: Woman with closed eyes and hands behind head enjoying a walk in a summer park FOTO: Igor Barilo Getty Images
Odpri galerijo
Woman with closed eyes and hands behind head enjoying a walk in a summer park FOTO: Igor Barilo Getty Images

M. Fl.
09.09.2025 ob 18:00
09.09.2025 ob 18:01
M. Fl.
09.09.2025 ob 18:00
09.09.2025 ob 18:01

Vse več žensk se odloča graditi izpolnjeno življenje brez pritiska, da bi morale najti partnerja in pri tem odkrivajo zadovoljstvo, mir ter moč, ki jim jih zveza more vedno ponuditi.

Drobne radosti, v katerih vsakodnevno uživajo, niza 24sata.hr.

Dom odraža njihov osebni slog

Medtem ko morajo zakonci pogosto sklepati kompromise glede urejanja doma, estetike in izbire pohištva, imajo samske ženske popolno svobodo, da si prostor oblikujejo povsem po svoje.

Ko pridejo domov, jih pričaka kotiček, poln njihovih stvari in malenkosti, ki jim nudijo udobje ter občutek pripadnosti.

FOTO: Rido Franz/Gettyimages
FOTO: Rido Franz/Gettyimages

Denar trošijo po svoje

Po raziskavi, objavljeni v reviji American Sociological Review, negotovost glede financ in različna mnenja o porabi denarja pogosto izzovejo težave v zvezi.

Samske ženske z leti vse bolj cenijo finančno neodvisnost in samostojnost ter razvijejo finančno pismenost, ki jim zagotavlja stabilnost.

Imajo občutek lastne vrednosti in varnosti

Mnogi partnerji v intimni zvezi sčasoma postanejo čustveno odvisni drug od drugega, kar lahko oslabi posameznikovo samostojnost.

Samske ženske znajo ceniti samostojno življenje in čas, ki ga preživijo same s sabo.

Lažje skrbijo zase

Medtem ko se morajo poročene ženske in matere pogosto opominjati, da si vzamejo čas zase, samske ženske sčasoma razvijejo rutino, v kateri je skrb za sebe nekaj samoumevnega.

Dobro počutje, osebna nega in zdravje zanje niso razkošje, ampak nuja.

Woman with closed eyes and hands behind head enjoying a walk in a summer park FOTO: Igor Barilo Getty Images
Woman with closed eyes and hands behind head enjoying a walk in a summer park FOTO: Igor Barilo Getty Images

Ni jim treba nositi čustvenega bremena drugih

Odnosi, v katere samske ženske vlagajo energijo in čas, so vredni truda. Izbirajo prijateljstva in razmerja, ki temeljijo na spoštovanju in ravnotežju,  kar v marsikaterem dolgotrajnem zakonu ni samoumevno.

Seveda niso vsi zakoni neuravnoteženi, a v mnogih ženskah še vedno nase prevzemajo večino čustvenih in gospodinjskih obveznosti.

Njihov čas je resnično njihov

Naj bo to večer po službi, vikend za počitek ali spontano potovanje s prijateljicami, samske ženske cenijo svobodo in dejstvo, da lahko s svojim časom razpolagajo povsem po lastnih željah.

Imajo prostor za ustvarjalnost

Raziskava, objavljena v reviji American Journal of Public Health je pokazala, da sta ustvarjalnost in zdravje tesno povezana.

Ljudje, ki si vzamejo čas za kreativne dejavnosti, premorejo boljše duševno in telesno zdravje. Samske ženske imajo možnost, da se tem hobijem posvetijo brez kompromisov in prilagajanja drugim.

FOTO: Iryna Inshyna/Gettyimages
FOTO: Iryna Inshyna/Gettyimages

Brez zadržkov lahko spreminjajo mnenje

Seveda lahko vsak, poročen ali ne, spreminja mnenja. A v razmerju je to zaradi pričakovanj in ustaljenih navad pogosto težje.

Samske ženske lahko brez pritiska spreminjajo odločitve in izražajo svoja stališča, saj jih nihče ne omejuje ali obsoja.

Brez občutka krivde rečejo ne

Psihoterapevtka Nancy Colier poudarja, da mnoge ženske živijo s stalnim občutkom krivde, še posebej v zakonu, kjer pogosto prevzamejo veliko čustvenih obveznosti.

Samske lažje postavljajo meje in brez občutka krivde rečejo ne, saj njihova sreča ni odvisna od pričakovanj drugih.

Lažje gojijo tesna prijateljstva

Ženske, samske ali poročene, so najsrečnejše, kadar gojijo trdna prijateljstva. Raziskava iz leta 2022 je pokazala, da so zdrava prijateljstva in stabilne socialne mreže tesno povezani z boljšim duševnim zdravjem, fizičnim počutjem in kakovostjo drugih odnosov.

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages
FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

Samske imajo več časa in svobode za gradnjo teh vezi, ki jih krepijo in bogatijo.

Preberite še:

 

Ločitev: dajte si čas, prilagajanje na nove okoliščine traja kar dolgo
Ko se odločimo za ločitev in končamo partnerski odnos, se podrejo naše iluzije, ki smo jih stkali v obdobju zaljubljenosti.

Melita Kuhar

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

samski odnosi ženske partnerstvo

Priporočamo

Nasmejani Janša Slovencem: »Ko srečaš mlade, ki nosijo ljubezen do domovine v srcu ... «
Slovenko grdo nategnil »tuji vojak«. Poglejte, kako drago jo je to stalo
Razmere ušle nadzoru: gori parlament, uničene hiše ministrov, oglasilo se je slovensko ministrstvo (FOTO in VIDEO)
Ste vedeli, da ta legendarna slovenska pesem ni original? Poznamo jo čisto vsi (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Komentarji:

Priporočamo

Nasmejani Janša Slovencem: »Ko srečaš mlade, ki nosijo ljubezen do domovine v srcu ... «
Slovenko grdo nategnil »tuji vojak«. Poglejte, kako drago jo je to stalo
Razmere ušle nadzoru: gori parlament, uničene hiše ministrov, oglasilo se je slovensko ministrstvo (FOTO in VIDEO)
Ste vedeli, da ta legendarna slovenska pesem ni original? Poznamo jo čisto vsi (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.