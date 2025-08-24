VRTOGLAVA CENA

Unikatni bugatti: izdelan bo en sam primerek

Družba Bugatti Rimac je predstavila model brouillard.
Fotografija: Bugatti brouillard bo ultraekskluziven. FOTO: Bugatti
Bugatti brouillard bo ultraekskluziven. FOTO: Bugatti

A. V.
24.08.2025 ob 21:21
24.08.2025 ob 21:21
A. V.
24.08.2025 ob 21:21
24.08.2025 ob 21:21

Pri Bugattiju Rimcu so razkril brouillard – svoj najnovejši in najekskluzivnejši model, izdelan v enem samem primerku. Cena bo verjetno presegla več deset milijonov evrov, s čimer bi lahko prišel na vrh seznama najdražjih bugattijev. Kdo je kupec, ni znano. Znamka, znana po tehnološki dovršenosti in redkosti svojih vozil, je z novim programom Solitaire kupcem ponudila možnost popolne personalizacije avtomobila.

Brouillard temelji na modelih chiron in mistral, a ima streho, šasijo iz kombinacije aluminija in ogljikovih vlaken ter znameniti motor W16 s štirimi turbopolnilniki in 1600 konjskimi močmi. V zasnovi avtomobila je poudarek na gladkih, organsko oblikovanih površinah, ki spominjajo na mišičasto telo konja.

