Unikatni bugatti: izdelan bo en sam primerek

Pri Bugattiju Rimcu so razkril brouillard – svoj najnovejši in najekskluzivnejši model, izdelan v enem samem primerku. Cena bo verjetno presegla več deset milijonov evrov, s čimer bi lahko prišel na vrh seznama najdražjih bugattijev. Kdo je kupec, ni znano. Znamka, znana po tehnološki dovršenosti in redkosti svojih vozil, je z novim programom Solitaire kupcem ponudila možnost popolne personalizacije avtomobila.

Brouillard temelji na modelih chiron in mistral, a ima streho, šasijo iz kombinacije aluminija in ogljikovih vlaken ter znameniti motor W16 s štirimi turbopolnilniki in 1600 konjskimi močmi. V zasnovi avtomobila je poudarek na gladkih, organsko oblikovanih površinah, ki spominjajo na mišičasto telo konja.