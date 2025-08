Umetna inteligenca za splošne namene

Začel je veljati kodeks ravnanja za splošnonamenske modele umetne inteligence, ki ga je julija sprejela Evropska komisija. Namen je zagotoviti, da so umetnointeligenčni modeli za splošne namene, dani na evropski trg, vključno z najmočnejšimi, varni in pregledni.

Evropska komisija je končno različico kodeksa sprejela sredi julija. Gre za prostovoljno orodje, ki so ga razvili neodvisni strokovnjaki s prispevki več kot 1000 deležnikov, vključno s ponudniki modelov, malimi in srednjimi podjetji, akademiki, strokovnjaki za varnost umetne inteligence, imetniki pravic in organizacijami civilne družbe.

Kodeks je zasnovan tako, da bo industriji pomagal pri zagotavljanju skladnosti s pravili o umetni inteligenci za splošne namene iz akta o umetni inteligenci. Sestavljen je iz poglavij Preglednost in avtorske pravice, ki se nanašajo na vse ponudnike umetnointeligenčnih modelov za splošne namene, ter Varnost in zaščita, ki sta pomembni le za omejeno število ponudnikov najnaprednejših modelov.

Akt o umetni inteligenci je začel veljati avgusta lani, nekatera pravila pa se uveljavljajo z zamikom. Med drugim določa harmonizirana pravila za dajanje na trg in za uporabo sistemov umetne inteligence v EU, prepovedi nekaterih praks umetne inteligence, posebne zahteve za visoko tvegane sisteme umetne inteligence ter obveznosti za operaterje takšnih sistemov.

Kot so zapisali v Evropski komisiji, bi nekateri splošni modeli umetne inteligence lahko predstavljali sistemska tveganja, kot so tveganja za temeljne pravice in varnost, vključno z zmanjševanjem ovir za razvoj kemičnega ali biološkega orožja, ali tveganja, povezana z izgubo nadzora nad modelom.

​Besedilo je nastalo s pomočjo umetne inteligence