ŽGEČKLJIVO

Umetna inteligenca v spalnici

Aplikacije ponujajo parom motivacijske naloge, nasvete in celo erotične osebnostne tipe.
Fotografija: FOTO: Oleg Elkov/Getty Images
Odpri galerijo
FOTO: Oleg Elkov/Getty Images

S. N.
28.08.2025 ob 15:40
S. N.
28.08.2025 ob 15:40

Poslušajte

Čas branja: 0:53 min.

Umetna inteligenca vstopa tudi v spalnice: različne aplikacije ponujajo parom motivacijske naloge, nasvete in celo erotične osebnostne tipe.

Uporablja vprašalnike, kvize, igre in druge izzive, ki pomagajo partnerjem okrepiti čustveno povezavo, komunikacijo in igrivost v odnosu. Neka aplikacija uporabnike opredeli kot erotične osebnosti in jim priporoči prilagojene izkušnje in intimne dejavnosti. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko umetna inteligenca spodbuja bližino, a nikoli ne nadomesti resničnih čustev. Varna uporaba in varovanje zasebnosti sta ključna, sicer se lahko ujamemo v past. 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

umetna inteligenca spolnost tehnologija aplikacija

Priporočamo

Dvanajstletni Izak umrl v prometni nesreči, njegov izdelek zmagal na čipkarskem prvenstvu
Pero Martić med prenosom v živo storil nekaj, kar je razburilo domačine (FOTO)
Poslanec spregovoril o ritkah: poglejte, kaj je na srce položil vsem moškim (VIDEO)
Arso prižgal oranžno opozorilo, prihajajo nevihte, nalivi in toča

Predstavitvene informacije

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Komentarji:

Priporočamo

Dvanajstletni Izak umrl v prometni nesreči, njegov izdelek zmagal na čipkarskem prvenstvu
Pero Martić med prenosom v živo storil nekaj, kar je razburilo domačine (FOTO)
Poslanec spregovoril o ritkah: poglejte, kaj je na srce položil vsem moškim (VIDEO)
Arso prižgal oranžno opozorilo, prihajajo nevihte, nalivi in toča

Izbrano za vas

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Predstavitvene informacije

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.