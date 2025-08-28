Umetna inteligenca v spalnici

Umetna inteligenca vstopa tudi v spalnice: različne aplikacije ponujajo parom motivacijske naloge, nasvete in celo erotične osebnostne tipe.

Uporablja vprašalnike, kvize, igre in druge izzive, ki pomagajo partnerjem okrepiti čustveno povezavo, komunikacijo in igrivost v odnosu. Neka aplikacija uporabnike opredeli kot erotične osebnosti in jim priporoči prilagojene izkušnje in intimne dejavnosti. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko umetna inteligenca spodbuja bližino, a nikoli ne nadomesti resničnih čustev. Varna uporaba in varovanje zasebnosti sta ključna, sicer se lahko ujamemo v past.