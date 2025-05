Ulični festival Lisztomania v Ljubljani

Lisztomania je madžarski ulični festival, ki bo ta petek med 9. in 21. uro na Barvarski stezi med vilo Urbano in Kapitljem v Ljubljani. To bo tudi vrhunec Lisztovih kulturnih dnevov. Lisztomania bo predstavila kulturno in kulinarično bogastvo Madžarske. Poleg proizvajalcev in obrtnikov z Madžarske bodo na dogodku tudi lutkovne predstave, madžarska ljudska glasba, plesni nastopi, nastopi didžejev, koncerti ter seveda madžarska hrana in pijača.

Ob 10.00 in 15.00 bo Lutkovno gledališče Ku-Kuc iz Prekmurja uprizorilo madžarsko ljudsko pravljico v slovenščini, med 10.30 in 13.30 bodo prisotni umetniki združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, ob 18. uri pa bo koncert madžarske skupine Bolondok Aranya, v programu je še dan ljudskih plesov, žara in tržnice. Sodelovalo bo tudi Madžarsko kulturno društvo József Attila, ki združuje lokalne Madžare. Ves dan bodo obiskovalce spremljale glasba ter hrana in pijača, večer bo zaključil didžej.