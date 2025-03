Ukrepajte pravočasno: šest znakov, da je odnos v krizi

Zakoni ali zveze imajo, tako kot vsak odnos, vzpone in padce. In tedaj, ko nastopijo slednji, je treba pravilno ukrepati. Seveda pa je treba znake, da nekaj ni v najlepšem redu, pravočasno prepoznati.

James Brien, ustanovitelj spletne strani Easy Online Divorce in avtor več knjig o ločitvi trdi, da mnogi pari teh težav ne prepoznajo, dokler ni prepozno. In niza šest znakov, ki opozarjajo, da grozi razveza ali razhod.

Pomanjkanje zanimanja za partnerjev dan

Eno od prvih opozoril, da je odnos v krizi, je prenehanje zanimanja za partnerjev vsakdan. Če si ne zastavljata več vprašanj o tem, kako je nekdo preživel dan ali nista res pozorna na odgovore, je to prvi znak, da komunikacija šepa.

»Trdna zveza temelji na sposobnosti odprtega pogovora. Kadar to izgine, je najbolje takoj ukrepati, sicer je čustven prepad vse večji in s tem ločitev ali razhod vse verjetnejša,« opozarja James.

FOTO: Gettyimages

Sarkazem in negativnost

Dejstvo je, da sarkazem in zavijanje z očmi lahko opozarjata na resne težave.

Kadar medsebojno spoštovanje izgine, vsakodnevni pogovori pa vključujejo jezo, sarkazem in negativnost, je čas za resen pogovor ali celo terapijo.

Neenakost pri delitvi obveznosti

»Če začutite, da prevzemate vse obveznosti, medtem ko partner ne pokaže nobene želje, da bi sodeloval z vami, se je treba o tem odkrito pogovoriti,« pravi Brien.

Upad intimnosti

Sama spolnost ne pomeni nujno fizične povezanosti. James Brien poudarja, da je fizična bližina, ki se izraža z dejanji, kot so držanje za roke ali objemi, lahko pomembnejša od seksa.

Če se odnos spremeni in drobni fizični znaki naklonjenosti izginejo, je po njegovih besedah treba ponovno vzpostaviti čustveno povezanost in spregovoriti o potrebah, ki jih imata oba partnerja.

FOTO: Shutterstock

Pomanjkanje skupnih ciljev

Ko dva v zvezi ne delita več skupnih ciljev za prihodnost, to lahko pomeni, da je odnos v težavah.

Če opazite, da eden od vaju, ko pripoveduje o načrtih praviloma, uporablja le še prvo osebo ednine in ne več dvojine, je to resen znak, da nekaj ni v redu in da morda vajini cilji niso več usklajeni.

Sanjarjenje o življenju brez partnerja

Je oseba, s katero ste, res tista, ki izpolnjuje vaše življenje, ali se samo bojite biti sami?

Ko začnete razmišljati o tem, kaj bi lahko bilo, če ne bi bili v zvezi, je to jasen znak, da v vajinem odnosu nekaj ni v redu.

Kako naprej?

Vse to ne pomenijo nujno, da je odnos tik pred tem, da se konča, vendar je, če se karkoli pojavi, treba ukrepati. James Brien svetuje, da se skupaj soočita s težavami, če se iz njih ne zmoreta izkopati sama, poiščita pomoč, in se trudita v smeri izboljšanja odnosa.

FOTO: Shutterstock

Ponovno vlaganje truda v zvezo jo lahko reši. Zdrav zakon zahteva delo, komunikacijo in kar je najpomembneje, pripravljenost obeh partnerjev reševati stiske in zadrege.

Terapija, odprt pogovor in medsebojno razumevanje so ključni za premagovanje kriznih trenutkov, povzema 24sata.hr.