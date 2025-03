Učitelj, učiteljica leta: znani so trije superfinalisti

Učitelji in učiteljice, vključeni v izbor za učitelja/učiteljico leta 2025, sodelujejo v iniciativi Učitelj sem! Učiteljica sem!, ki je nastala pod okriljem nacionalne platforme Partnerstva za spremembe in AmCham Slovenija. Iniciativa si že več let prizadeva za širjenje najboljših učiteljskih praks v slovenskih šolah. Pri tem sodeluje tudi naša medijska hiša.

Tokrat na kratko predstavljamo vse tri superfinaliste, v prihodnjih treh tednih pa boste vsak teden lahko prebrali pogovor z vsakim od njih. Glasovanje se bo začelo prihodnji mesec.

Tretjino glasov bo prispevala strokovna komisija, tretjino učitelji v iniciativi, tretjino javnost. Učitelja ali učiteljico leta bomo dobili maja, izbranec oziroma izbranka pa bo zastopala Slovenijo na svetovnem izboru učiteljev Global Teacher Prize.

MIRJANA JELANČIČ- Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, podružnica Studenec

Po desetih letih ravnateljevanja se je Mirjana Jelančič želela vrniti med učence. Učiteljica razrednega pouka poučuje na podružnici, in sicer v kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda.

Pravi, da je danes znanje dostopno, interaktivna gradiva so vrhunska, statistika duševnih stisk otrok pa je v porastu. Tudi zato poudarja pomen novih pristopov, sama uporablja več različnih metod.

Otroke uči za življenje. Tako denimo učilnico spremenijo v gostilnico, kjer učenci pripravljajo tople sendviče, pečejo vaflje … Nato postavijo interier, električne naprave, organizirajo delovni proces in menjavo »kadra«, pišejo oglase, računajo, pripravljajo pogrinjke in končno pogostitev.

Mirjana Jelančič FOTO: Osebni arhiv

V razred radi povabijo različne obiskovalce. Direktor gradbenega podjetja jim je predstavil svoj poklic, podjetje in proračun, invalid svojo življenjsko zgodbo, turistična vodnica znamenitosti kraja, z upokojenkami razvijajo ročne spretnosti in se pogovarjajo.

Posebej poudarja pomen vzgojnega delovanja. Letos je uvedla drevo dobrih del. Na njem so listki z imeni otrok. Ko se zgodi vedenjski zdrs, listek z imenom pade na tla, in ko učenec opravi kakšno dobro delo, listek spet obesijo nazaj. Ugotavlja, da je to velika motivacija za otroke, hkrati pa vsak ve, da ima vedno priložnost in da postaja dober človek. Otroci izbirajo carje tedna, to so tisti učenci, ki so jim pomagali.

Zelo je dejavna prav tako v lokalnem okolju, v času poplav pa je na dan solidarnosti organizirala sprostitveni dan za sto otrok s poplavljenih območij. Če bo izbrana za učiteljico leta, želi promovirati po­klic učiteljice in širiti primere dobrih

praks, poleg tega se zavzema, da bi zaživela Učiteljska zbornica.

MILAN MANDELJC - Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

Učitelj angleščine se je že v srednji šoli odločil, da se bo vrnil v učilnico. In se je, celo v isto. V začetku epidemije je bil Milan Mandeljc glavni pobudnik in gonilna sila, da so tekmovanje iz angleškega jezika preselili na splet, kjer regijsko poteka še danes. Že desetletje sestavlja regijsko in državno tekmovanje iz angleš­čine, prav tako je eden glavnih članov komisije.

Tekmovanja z dijaki so njegova manjša strast. Leta 2023 je njegova dijakinja na tekmovanju Best in English, na katerem je tekmovalo več kot 20.000 dijakov iz vse Evrope, zasedla drugo mesto. Istega leta je bil plenarni govorec na vseangleški konferenci vseh učiteljev angleščine na Hrvaškem, letos ga je znova doletela ta čast v Sloveniji.

Milan Mandeljc FOTO: Osebni arhiv

Vabijo ga tudi iz drugih držav, kar ni naključje. Lani je bil med več kot 400 nominiranimi učitelji angleškega jezika z vsega sveta imenovan med 16 najboljših, kar mu je prineslo štipendijo ter mesec in pol bivanja v ZDA, kjer je spoznaval delovanje njihovega šolskega sistema.

A ni dejaven le tak način. Leta 2018 je napisal že drugi avtorski muzikal v angleščini The Tribe, ki so ga skupaj s kolegoma postavili na oder. V njem je sodelovalo več kot 50 dijakov, več kot dvajsetkrat so odigrali vsakič razprodane predstave, nato pa dobili še glavno nagrado in zmagali v kategoriji odrski spektakel v okviru JSKD.

Če bo izbran za učitelja leta, si želi zlasti promocije učiteljskega poklica, za katerega pravi, da je v senci drugih, čeprav je lep, spodbuden in ima neposreden vpliv na našo prihodnost: »Z dobrimi učitelji se da spreminjati svet, pa ne le akademskega, temveč predvsem svet vrednot in vrednosti mladih.«

KATJA PRISTUŠEK - Osnovna šola Antona Aškerca Velenje

Skoraj 30 let je že učiteljica razrednega pouka. Dodatno se je izobraževala na področju nevrolingvističnega programiranja. »Dodala sem še nekaj coachinga – kadar je učenec pred izzivom in pričakuje, da bo dobil odgovor od mene, ga usmerim z vprašanjem, da si odgovori sam – in hipnoze.

Gre za način komunikacije, predvsem pozitivne sugestije, ki jih namenjam učencem – da znajo, zmorejo, si zaupajo, da so enkratni, neponovljivi.« Pred vsakim testom jih sprosti, sproščanje izvajajo vsakič, ko meni, da je koncentracija v razredu popustila. Katja Pristušek pravi, da je lahko delati z motiviranimi učenci, izziv so tisti, ki odstopajo od pričakovanj večine: »A delo z njimi nas dela bogatejše, modrejše, ob njih lahko rastemo in se razvijamo.«

Katja Pristušek FOTO: Blaž Samec

Lani je izšel njen ABC priročnik učiteljskega poklica, ima tudi youtube kanal Meditacije za otroke in mladostnike. Enkrat na mesec napiše motivacijsko besedilo Aškerčeva lučka, ki ga prebere po šolskem radiu, objavijo ga tudi na spletu, kjer poudarja, kako lahko postanejo boljši, nadzorujejo svoje misli, spremenijo komunikacijo, si zaupajo …

Že več kot 15 let enkrat na teden izvaja v razredu jogo in jogo smeha za otroke, enkrat na mesec je med otroke pripeljala tudi svojega psa.

Če bo izbrana za učiteljico leta, bo še naprej delovala po načelu, da smo lahko danes boljši, kot smo bili včeraj. Učence, starše in učitelje bi rada naučila, da so sami odgovorni za svoje življenje, da če želijo spremembo, morajo biti ta sprememba. In da ne bodo nikoli obupali nad seboj ali neko situacijo.

Kot pravi na koncu vsake Aškerčeve lučke: »Verjamem v vsakega izmed vas. Ja, tudi v tebe.«