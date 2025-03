Tveganje za povzročitev prometne nesreče je največje pri najmanj izkušenih

O zanimivi temi, povezani z mladimi in vožnjo, o mobilnosti generacij od X do Z, so nedavno razpravljali v Triglav Labu – tako s statističnega zavarovalniškega kot tudi z vzgojno-izobraževalnega vidika. Kot je povedal Jaka Klement, direktor avtomobilskih zavarovanj pri Zavarovalnici Triglav, vozniški izpit vsako leto opravi okoli 20.000 mladih. Če velja, da so mladi vozniki tri leta po opravljenem vozniškem izpitu, je teh pri nas od 60.000 do 65.000. Kot je dejal, je tveganje, da povzročijo nesrečo, bistveno povečano pri najmanj izkušenih voznikih v starosti od 18 do 20 let, nato se verjetnost hitro zmanjšuje tja do 30. leta, minimalna je pri starosti 40 let, z naraščanjem starosti pa se znova povečuje.

Električni skiro je alternativa avtomobilu, a se le dobra polovica mladih na njem počuti varne.

Mladi niso le vozniki, so tudi najpogostejši uporabniki urbane mobilnosti v Sloveniji. Električni skiro je po njihovem mnenju cenejša in zato boljša alternativa avtomobilu, a se po raziskavi Zavarovalnice Triglav med 800 vprašanimi uporabniki le dobra polovica na njem počuti varne, vsak tretji uporabnik e-skiroja pa je že doživel nezgodo.

Alkohol ne, telefon da

Boris Kokalj, pevec skupine Koksi, meni, da danes med mladimi ni več sprejemljivo, da vozijo, če prej pijejo alkohol, ta ozaveščenost je večja kot nekoč. Večji problem je uporaba telefona, stalno potrebujemo nove informacije, sicer nam je dolgčas. So pa mladi bolj vešči tehnike in znajo v avtomobilu hitreje razločiti sisteme, ki dobro delujejo, od tistih, ki ne.

Različni sogovorniki so v Triglav Labu osvetlili pogled na mlade ter na njihovo obnašanje in dojemanje mobilnosti. FOTO: Gašper Boncelj

Kot pravi Tamara Trošt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, so mladi danes kognitivno bolj sposobni, a pač nimajo izkušenj. Po njenem opažanju tisti v starosti od 35 do 45 let še bolj uporabljajo prenosne telefone med vožnjo kot mlajši. Mlajši bolj iščejo rešitve, kot so mikromobilnost, souporaba vozil, kratkoročna izposoja. Zavedajo se, da če bodo kaj storili narobe, se bo to na družbenih omrežjih dolgo videlo in jih morda spremljalo vse življenje, in se zaradi tega lepše obnašajo.

Učitelj mora biti tudi mentor

Zanimive so ugotovitve o mladih med usposabljanjem za vožnjo. Po besedah Anite Žnidaršič, učiteljice vožnje v šoli AMZS, mora biti učitelj vožnje tudi mentor, da mu kandidati zaupajo in ga potem tudi kaj vprašajo. »Če jim smiselno razložiš, to vsekakor sprejmejo. Vendar jim je informacijo treba povedati kratko in jedrnato,« pravi in doda, da so mladi bolj vizualni tipi in se na označbe na cesti bolje odzovejo. Na daljši vožnji njihova zbranost hitro upade, bolj so pozorni, če je motilcev več. Toda varnostno tveganje je pri tem večje.

Kot je na koncu posveta dejal Jaka Klement, ga pozitivno naravnana razprava veseli, pa čeprav statistika za mlade voznike glede škodnih dogodkov ni najboljša. Prihodnost je morda svetlejša, lahko bomo na primer imeli avtomobile v vse bolj priljubljeni souporabi, ki bodo dobro opremljeni z varnostnimi asistenčnimi sistemi.