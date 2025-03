Tudi Volkswagen v tekmo malih električnih avtov (FOTO)

Koncern Volkswagen je te dni razkril bodoči najmanjši električni model, ki bo nosil ime VW ID.1. Z njim pozno vstopa v tekmo malih električnih avtomobilov. A morda je bolje pozno kot sploh ne.

Volkswagen ID.1 prinaša drugačne poteze, kot jih poznamo pri večjih električnih modelih znamke. Kot je rekel šef njihovega oblikovanja Andreas Mindt, so hoteli pripraviti avtomobil »z značajem, ki bo ljudem blizu, in s prijaznim, okroglim obrazom«. Ta pristop malce spominja na prihodnjega Renaultovega tekmeca twinga, kjer bodo tudi uporabili podobo nekdanjega prvega modela s »prijaznimi« okroglimi očmi. A pri tem vsaj spomnimo: Renault je še ne tako dolgo nazaj VW ponudil sodelovanje pri razvoju teh dveh malih avtov, vendar so se Nemci zahvalili in odločili za lastno pot.

Vrnimo se k VW. ID.1 se zdi kot nekakšen naslednik modela VW e-up!, vsaj v kakšni potezi morda malce spominja nanj. Pri tem imamo seveda pomislek, zakaj so pri kupcih dokaj priljubljeni e-up! leta 2023 nehali proizvajati, ID.1 pa bo nared šele leta 2027, ne pa danes ali, še bolje, včeraj. Toda takšne so pač industrijske poti in strategije.

Notranjost smo doslej videli le na fotografijah. Foto Volkswagen

ID.1 naj bi imel precej prilagodljivo notranjost FOTO: Gašper Boncelj

Volkswagen ID.1 kot prototip sicer nosi daljše ime ID.1 every1, s čimer snovalci namigujejo, da bodo z njim merili na vse mogoče kupce. Dolg je 388 cm, ima pet vrat, namenjen je za štiri potnike in ima glede na majhnost zatrjevano soliden 305-litrski prtljažnik. Ampak tega na razkritju nismo mogli preveriti, kot tudi še ne sesti v kabino, o kateri sicer trdijo, da bo prilagodljiva, da bo to lahko avto za osebno rabo ali za različne dostavljavce.

Prve fotografije sicer kažejo na volanski obroč kvadratno-okrogle oblike, na njem je nekaj fizičnih tipk, teh je nekaj tudi pod večfunkcijskim sredinskim zaslonom, spodaj je nekakšen bluetooth zvočnik, ki ga je mogoče odnesti iz avta, za njim pa pomična sredinska konzola. Volkswagen je imel v prvih modelih družine I.D. veliko težav z računalniško programsko opremo, zdaj naj bi bila nared povsem nova, ki bo sposobna sprotnega hitrega posodabljanja.

ID.1 naj bi na evropske trge zapeljal leta 2027. Foto: Gašper Boncelj

Pravijo, da bo električni motor nov, njegova moč 70 kW, najvišja hitrost električnega malčka pa 135 km/h. Z enim napolnjenjem naj bi bil sposoben prevoziti vsaj 250 kilometrov. O hitrosti in načinih polnjenja še niso rekli ničesar.

Za proizvodnjo in prodajo bo ID.1 pripravljen leta 2027, cena naj bi znašala okoli 20 tisoč evrov. Seveda bo pri tem pomembno, koliko bo takrat v kakšni državi znašala subvencija.

Kot je znano, namerava Volkswagen na trg še pred ID.1, konkretno proti koncu prihodnjega leta, uvesti model ID.2, ki bo nekoliko večji (štiri metre) in dražji (okoli 25 tisočakov). To bo prvi izdelek iz tako imenovane družine mestnih avtomobilov, ki je pripravljena na novi osnovi s sprednjim pogonom, sledijo še škoda epiq, cupra raval, VW ID.2 X.

ID.1 bo tudi pripravljen na tej, sicer nekoliko skrajšani osnovi. Uradno pravijo le, da ga bodo izdelovali v Evropi. Špekuliramo, da bo tako kot v primeru ID.2 in bratrancev to v Španiji ali pa na Portugalskem, nemški Handelsblatt omenja celo možnost proizvodnje nekje v vzhodni Evropi.

ID.1 naj bi bil še zadnji manjkajoč element v sestavljanki njihove modelske palete srednjeročne prihodnosti, ki naj bi jim prinesla električno množičnost. Vendar glede na poznost to ne bo lahka naloga, saj bo do takrat na trg pripeljalo (ali so že tu) še veliko evropskih, korejskih in seveda kitajskih malih tekmecev. Omenimo že omenjenega renaulta twinga, ki ga bodo od leta 2026 izdelovali v Revozu, ter malo za njim prav tam še nekoliko cenejšo izvedenko za Renaultovo znamko Dacia ali pa azijske tekmece, kot sta že zdaj korejski hyundai inster in kitajski leapmotor T03 ali pa v prihodnje BYD seagull, tudi korejska kia EV1.