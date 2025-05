Tudi vi narobe perete spodnjice? To je pravi način

Zdi se, da veliko ljudi, čeprav so prepričani, da so čiste, nosi umazane spodnjice. Tako vsaj trdi britanska zdravnica in strokovnjakinja za higieno dr. Lisa Ackerley.

Poudarja, da je klasično pranje v pralnem stroju neučinkovito, če temperatura vode ni dovolj visoka.

Prenizke temperature ne uničijo vseh bakterij

»Prenizke temperature ne uničijo vseh bakterij na spodnjem perilu, to zato po pranju pravzaprav ni povsem čisto, kljub temu si ga ljudje ponovno oblečejo na najbolj občutljive dele telesa.«

Ackerleyjeva ob tem dodaja, da spodnjega perila, ki je oprano pri nižjih temperaturah, nikakor ne bi smeli prati skupaj z drugimi oblačili.

FOTO: Vitalii Marchenko/Gettyimages

Spodnjega perila ne perite skupaj z brisačami ali kuhinjskimi krpami

»Nobeno pranje spodnjih hlačk pri temperaturi pod 60 stopinjami Celzija ne bo uničilo bakterij. In nikakor pri nizkih temperaturah ne perite spodnjega perila skupaj s kuhinjskimi krpami in brisačami. Takšnih krp ne želite imeti v kuhinji,« je pojasnila.

Če ne morete prati pri visokih temperaturah …

Če perila ne morete prati na visokih temperaturah, priporoča uporabo antibakterijskih sredstev za pranje, ki uničijo do 99 odstotkov bakterij, piše britanski Mirror.

FOTO: Gettyimages

Kako odstraniti madeže menstrualne krvi?

Če detergenti ne pomagajo, zlasti pri odstranjevanju madežev menstrualne krvi uporabite vodikov peroksid. Prvi korak je pranje v hladni vodi, da se odstrani čim več krvi, nato tekoči vodikov peroksid nanesite neposredno na madeže.

Po tem spodnje perilo operite kot običajno. Kemikalija spodbuja oksidacijo encimov v krvi in razgradi madeže.