Tudi v vročini bo imel vrt dovolj vode

Zalivanje je eno najpomembnejših vrtnih opravil, a hkrati tudi najzahtevnejših, ko gre za negovanje rastlin, še zlasti v poletnih mesecih, ko lahko visoke temperature in pomanjkanje vode zemljo prehitro izsušijo. Če nimate avtomatskega namakalnega sistema in ne morete biti vsak dan na vrtu, bodo vaše rastline slej ko prej trpele zaradi pomanjkanja vode. A obstaja staromodna rešitev, ki je še vedno izjemno uporabna, preprosta, učinkovita, predvsem pa ekološka.

Gre za metodo zalivanja rastlin z uporabo olle. Olla je posoda iz terakote, ki jo zakopljemo v zemljo, da lahko potem prav počasi sprošča vodo, s čimer ohranjamo zemljo vlažno. Ta starodavni namakalni sistem izvira s sušnih območij sveta Severne Afrike in Bližnjega vzhoda, kjer so morali vodo vedno uporabljati še kako racionalno.

Starodavna namakalna rešitev z Bližnjega vzhoda in iz Severne Afrike postaja ponovno uporabna. FOTO: Leonarth/Getty Images

Olla je torej preprost glinen lonec, ki ga postavimo v zemljo, med rastline. Ključ njegove funkcionalnosti je poroznost materiala. Ko je napolnjen z vodo in zaprt s pokrovom, voda postopoma prehaja skozi stene lonca in se enakomerno vpija v zemljo. Ta proces traja več dni, rastline pa vzamejo toliko vode, kot je v danem trenutku potrebujejo. Rezultat je, da ostane zemlja ves čas optimalno vlažna, brez površinskega izhlapevanja in brez nevarnosti, da bi bile rastline čezmerno zalite, prav slednje povzroča gnitje korenin.

Ollo zakopljemo v zemljo tako, da je odprtina tik nad tlemi, zatem jo napolnimo z vodo ter pokrijemo. Tak način zalivanja je še posebno uporaben v poletnih mesecih, ko zemlja hitro izgublja vlago, sonce pa neusmiljeno izsušuje vse, kar ni neposredno zaščiteno. Olla je idealen sistem tudi za vse tiste, ki potujejo ali nimajo časa, da bi vrt obiskali vsak dan. Poleg tega metoda omogoča pametno porabo vode, kar je izjemno pomembno v času podnebnih sprememb in pogostih suš. Zmanjša skupno porabo vode, kar je izjemno pomembno predvsem za okoljsko ozaveščene vrtnarje in za tiste, ki živijo na območjih, kjer je voda draga ali omejena.

Olla je idealna rešitev za vroče poletne dni. FOTO: Fotoindy/Getty Images

Odpornejše rastline

Čeprav je mogoče posebne lončke olla kupiti v domala vseh specializiranih vrtnih centrih, seveda tudi na spletu, jih izdelujejo številni vrtnarji kar sami, in sicer z uporabo dveh navadnih terakotnih cvetličnih lončkov. En lonček je na dnu zatesnjen in prilepljen na drugega (ki služi kot pokrov), zatesnitev pa je mogoče še dodatno zavarovati z vodoodpornim silikonom. Pomembno je, da lončki niso glazirani, saj glazura preprečuje pronicanje vode skoznje.

Pomembno je, da lončki niso glazirani, saj glazura preprečuje pronicanje vode skoznje.

Postavitev več takšnih posod po vrtu lahko znatno izboljša vlažnost tal denimo okoli paradižnikov, bučk, paprik ali na gredicah z aromatičnimi zelišči. Zaradi olle so rastline dolgoročno bolj odporne proti suši. Prav tako tudi ni nobenih težav s površinskim zalivanjem, ki pogosto povzroči izhlapevanje, in to še preden doseže voda korenine.

Tudi gojenje lastne zelenjave in sadja, če jih pravilno zalivamo, postane dolgoročno bolj donosno. Manj nakupovanja živil in večji nadzor nad kakovostjo hrane, pa še občutek samozadostnosti, to so le nekatere od prednosti, ki jih prinaša vrtnarjenje s pomočjo starodavnega sistema za namakanje rastlin.