Tudi ureditev balkona ali terase zahteva skrbno načrtovanje

Kadar razmišljamo o idealnem domu, se ne osredotočamo le na njegovo notranjost. Dvorišče, balkon, terasa, vrt ... vsi ti prostori so primerni za dodatno uživanje, sprostitev, druženje, igro in lahko postanejo naravni podaljšek vašega doma.

Preden pa se usedete v udoben ležalnik in uživate v jutranji kavi na zraku, morate poskrbeti za pomemben korak – za organizacijo prostora. In sploh ni nujno, da je stvar zapletena: z dobrim načrtom, kakovostnimi materiali in nekaj navdiha bo postal vaš balkon prostor, kamor se boste z največjim veseljem vračali vsak dan.

Vrtni tuš je postal že povsem običajna stvar. FOTO: Atthapon Kulpakdeesingworn/Getty Images

Naj bodo protizdrsne

Prve na seznamu naj bodo ploščice, izbira talnih oblog je namreč ključnega pomena za dolgo življenjsko dobo in vizualno privlačnost zunanjega prostora. Zunanje ploščice se od notranjih razlikujejo ne le po dizajnu, pač pa tudi po tehničnih lastnostih. Najpomembnejše je, da so zunanje protizdrsne, odporne proti zmrzali in dovolj močne, da prenesejo vse vremenske razmere. Protizdrsne lastnosti so označene s simbolom R in številko – višja kot je, večja je varnost. Za pokrite terase zadošča koeficient R9 ali R10, za nepokrite se priporoča R11 in višji. Druga pomembna stvar je, koliko vode vpijejo ploščice; tiste, ki so vpojne, pri nizkih temperaturah zlahka počijo, zato se za zunanje površine priporočajo porcelanaste, ki so izjemno odporne, minimalno vpijajo vlago in imajo dolgo življenjsko dobo.

Ko rešite tehnične zahteve, se posvetite estetiki. Videz zunanjega prostora naj sledi prostoru, iz katerega se izstopa, a naj ima svoj značaj. Če je terasa v senci, bodo ploščice v svetlejših tonih kot naročene. Če je balkon na soncu, bodo temnejši odtenki pomagali uravnotežiti svetlobo in ustvarili pomirjujoč učinek. Priljubljena je imitacija naravnih materialov – ploščice z videzom lesa ustvarijo toplo in prijetno vzdušje, tiste z videzom kamna, betona ali marmorja pa prefinjeno, moderno.

Izpod tuša v bazen

Ko ste položili ploščice, je na vrsti izbira pohištva, bistvo vsakega zunanjega prostora je miza. Zakaj ne bi namesto klasičnih rešitev izbrali nekaj drugačnega, kot je miza s porcelanasto ploščo? Porcelan ni le trpežnejši od običajne keramike, je tudi vizualno privlačen, enostaven za vzdrževanje in odporen proti vsem vremenskim razmeram. Omislite si tudi udobno sedežno garnituro: samo predstavljajte si prizor, ko sedite za elegantno mizo, obdani s prijatelji, rahel vetrič pihlja, vi pa že tuhtate o tušu na prostem. Zunanji tuši niso več luksuz, rezerviran za vile z bazenom. Danes so na voljo v različnih izvedbah – od klasičnih do solarnih modelov, ki za ogrevanje vode uporabljajo sončno energijo.

Bazen pred domačo hišo je (nedosegljiv) cilj marsikoga. FOTO: Sl-f/Getty Images

In ko že mislite, da ste po montaži tuša dosegli vrhunec užitka na prostem, premlevate o bazenu. Ni nujno, da je ogromen, ni nujno, da je drag, le ustrezati mora vašim potrebam in prostoru. Za preprosto poletno osvežitev zadostuje že bazen globine 1,2 metra. Če želite zaplavati, naj bo dolg vsaj devet metrov in globok 1,5 metra. Zahteva skrbno izbiro materialov, od hidroizolacije, lepil in fugirnih mas do zaključnih ploščic. Mozaične različice ploščic za bazene dodajo še dodatni odmerek razkošja in sijaja.