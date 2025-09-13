Tudi Turki na pohodu: Togg prvič na evropski razstavi

V bavarski prestolnici ta teden poteka veliki avtosalon IAA Mobility, na katerem so prisotni razstavljavci iz različnih držav, pri čemer so v ospredju domače, nemške znamke, ki poskušajo­ na stari celini braniti svoj položaj, pa seveda kitajske, za katere je Evropa kljub nekaterim oviram vse ­pomembnejši cilj. Domačini so se že zaradi lokacije dogodka potrudili. BMW in Mercedes z novima športnima električnima terencema, ki napovedujeta še druge modele, skupina Volkswagen pa z novo imensko strategijo in prihajajočo manjšo družino električnih modelov različnih znamk. Vsi si želijo poleg tehnike tudi z dizajnom in iskanjem oblikovnih korenin pokazati, da je to pomembna evropska prednost pred Kitajci in komer koli drugim.

Kitajci rastejo

Kitajski proizvajalci naj bi jih lani dobili po glavi, ko jim je Evropska unija naložila visoke kazenske carine na električne avtomobile, ker da so se do prednosti dokopali z načrtnim državnim subvencio­niranjem. To jih ni ustavilo za dolgo, res pa je, da na stari celini ne prodajajo le električnih avtomobilov, ampak tudi hibride. Po podatkih analitične družbe Jato Dynamics so kitajske znamke med januarjem in julijem evropski tržni delež skoraj podvojile, na 4,8 odstotka. Svetovalno podjetje McKinsey ocenjuje, da bi se lahko sčasoma izenačile z deležem, ki ga imajo trenutno japonski in korejski proizvajalci avtomobilov in ki znaša 14 oziroma 9 odstotkov.

Kitajskih predstavnikov je na razstavi še več kot pred dvema letoma.

Kitajskih imen je zelo veliko, med njimi je tudi ambiciozni Xpeng, ki bo kmalu prišel še k nam. FOTO: Gašper Boncelj

Ne preseneča, da so na IAA ob domačinih najbolj prisotne prav kitajske znamke; že pred dvema letoma (razstava je bienalna) jih je bilo kar precej, zdaj jih je še petino več. Predstavljajo nova imena: Changan, GAC, Aito, Hongqi, ambiciozno se širi Xpeng, a morda je njihovo najpomembnejše podjetje na razstavi v Münchnu baterijski svetovni prvak CATL (Contemporary Amperex Limited Technology). Ta je evropskim proizvajalcem ponudil novo, zelo zmogljivo izvedbo baterije s katodo iz litij-železovega fosfata. V Evropi bo imel CATL kmalu tri tovarne za pripravo baterijskih celic (Nemčija, Španija, Madžarska); proizvodnja evropskih proizvajalcev je minimalna, največji up Northvolt je že pred meseci propadel.

Turški Togg (na fotografiji izvršni direktor Gürcan Karakaş dela selfi) je pot na tuje trge začel v Nemčiji. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

O prihodnosti in napakah

Še malo o avtomobilih. V Nemčiji je veliko prebivalcev turške narodnosti, zato ni presenečenje, da se tokrat na IAA prvič predstavlja turški proizvajalec električnih avtomobilov Togg, ki začenja pohod zunaj svojega domačega trga z dvema električnima modeloma. Kljub številnim električnim novostim še obstaja tudi klasični pogon in kakšna tovrstna novost. Francoski Renault je IAA na primer izbral za razkritje novega renaulta clia.

Med zanimivostmi je turški proizvajalec Togg, ki se širi v Nemčijo.

Čeprav se bolj ali manj vsi v industriji strinjajo, da bo prihodnost enkrat električna, je direktor BMW Oliver Zipse ob robu razstave menda poudaril, kako velika napaka je evropska prepoved prodaje avtomobilov s termičnim pogonom od leta 2035 ter da so nujni ukrepi za znižanje izpustov za celotno verigo proizvodnje avtomobila in energije, ki jo ta uporablja. Zipse naj bi celo dejal, da se bo, če bo prepoved obveljala, evropska avtomobilska industrija zmanjšala za polovico.

Novi šef skupine Renault Francois Provost na predstavitvi šeste generacije clia. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Prireditev poteka na različnih prizoriščih. Večina razstavljavcev je na sejmišču, na katerem je poleg avtomobilskih proizvajalcev prisotna še množica dobaviteljev sestavnih delov in rešitev s področja informacijske tehnologije. V središču mesta je več paviljonov na prostem, na temo vozil, koles in še česa. Več o novostih z razstave pa prihodnji teden.