Tudi šopek potrebuje ljubezen

Marsikatera dama je v minulih dneh dobila šopek rezanega cvetja ali pa si ga je konec koncev kupila sama, in da bo čim dlje ostal svež, ni dovolj le, da ga damo v prvo vazo, ki je pri roki, in pustimo. Skrb zanj je prava mala umetnost.

Če je odprtina vaze preširoka, aranžma ne bo imel prave oblike.

Seveda si želimo, da bo šopek kar najdlje svež, in prvi korak je izbira vaze; najprimernejša je steklena, saj bomo tako hitreje opazili, kdaj voda postane motna in jo moramo zamenjati, pomembna pa je tudi velikost – lažje in bolj krhko cvetje spada v višjo vazo, močne cvetove pa postavimo v nižjo. Ne nazadnje, odprtina: če je ta preozka, so lahko stebla utesnjena, če pa je ustje preširoko, aranžma ne bo imel prave oblike in bodo rože plavale vsaka po svoje. Če vse to upoštevamo, je jasno, zakaj jih imajo prave ljubiteljice celo zbirko.

Za vsakega poiščemo primerno vazo. FOTO: Lightfieldstudios/Getty Images

Topla ali hladna

Z ostrimi vrtnarskimi škarjami, katerih rezilo smo obrisali z razkužilom, odrežemo spodnji del stebel, dovolj bo dva ali tri centimetre, pod kotom 45 stopinj, s čimer povečamo površino in steblu omogočimo lažje črpanje vode. Priporočljivo je, da jih tako porežemo vsakič, ko bomo menjali vodo. Slednje storimo, ko opazimo, da postaja motna, navadno na dva ali tri dni.

Rože razporedimo v vazo in po potrebi katero še malce prikrajšamo, da dobimo pravo obliko šopka, nato pa odstranimo vse liste, ki jih bo voda prekrila, da preprečimo razmah bakterij. V vazo nalijemo vodo, in sicer do okoli dveh tretjin višine; če bi radi, da se cvetovi odprejo, uporabimo mlačno, pri denimo čebulnicah, tulipanih, narcisah, pri katerih želimo počasnejše odpiranje, pa hladno. Upoštevajmo še, da trša in olesenela stebla potrebujejo toplejšo vodo, mehkejša pa hladnejšo. Če imamo v prostoru visoko temperaturo, jim lahko namenimo celo kakšno ledeno kocko.

Lahko ga posušimo

V vodo stresemo hranilo za rože, ki ga običajno dobimo poleg šopka v cvetličarni, navajamo pa še nekaj trikov, ki naj bi pripomogli k njegovi čim daljši obstojnosti: dodamo malce kisa ali limone in žličko sladkorja – kis deluje protibakterijsko, sladkor pa je dodatna hrana. Nekateri v vodo dodajo kak bakren kovanec, kar naj bi bakterijam preprečevalo, da bi napadlo cvetje, ali malce vodke ali belila, ki zavira proizvodnjo etilena in tako upočasni venenje.

Če jih bomo posušili, bomo v njih dolgo uživali. FOTO: Kinoyama/Getty Images

Ko je šopek suh, ga lahko popršimo z lakom za lase.

In kam postavimo šopek? Nikakor ne na sončno mesto, vročino, prepih ali v bližino sadja ali drugih rož, ne v bližino radiatorja, klimatske naprave, ventilatorja. Ko začne šopek izgubljati svežino, a nam je morda zelo ljub, ga lahko posušimo; postopek se še posebno obnese z vrtnicami. Preprosto ga obrnemo na glavo in privezanega za steblo obesimo, da prosto visi in se posuši. Za piko na i ga na koncu popršimo z lakom za lase.