Tudi psi sanjajo

Ali ste vedeli, da psi ne občutijo krivde, vendar pa lahko izrazijo ljubosumje? Poleg tega vidijo v barvah, sanjajo, zaznajo bolezni in s svojim edinstvenim nosnim odtisom dokazujejo, kako posebni so – razkrivamo neverjetna dejstva o naših štirinožnih prijateljih, ki vas bodo navdušila!

Otožne oči

Opazovanje pasjega vedenja je lahko zelo zanimivo. Včasih se zdi, da imajo psi človeške lastnosti, kar tudi drži. Med drugim občutijo in izražajo ljubosumje. Ni jim prav, če se drugemu psu posvečate več kot njemu, včasih so ljubosumni celo na računalnik, ob katerem preživite veliko časa, ali na čas, ki ga namenjate klepetom po telefonu. Z gestami nakažejo, da jim vaše vedenje ni všeč in da želijo, da se posvetite njim.

Če je vesel, maha sproščeno, z mehkimi gibi. FOTO: Upyanose/Getty Images

Na drugi strani pa psi naj ne bi občutili krivde. Otožne oči, s katerimi nas včasih gleda, niso znak krivde, ampak reakcija na človeka, ki ga graja. Psi namreč ne občutijo krivde na enak način kot ljudje, ampak je njihovo vedenje (izogibanje očesnemu stiku, spuščena ušesa, plazenje …) odziv na našo telesno govorico, ton glasu ali izraze obraza. Kuža zazna jezo ali razočaranje ter se odzove tako, da se človeku podredi in omili napetost.

Unikatni odtis Tako kot ima vsak človek svoj prstni odtis, ki ni enak nobenemu drugemu, imajo psi unikatni nosni odtis. Vsak ima svojevrstne črte in vzorce na smrčku, ki jih ni mogoče najti pri drugem psu.

Zavoha bolezen

Čeprav mnogi še vedno verjamejo, da psi vidijo črno-belo, to ne drži. Psi imajo v očesu dva receptorja, s katerima zaznavajo barve, ljudje pa imamo tri. Posledično vidijo le barve na modri in rumeni barvni lestvici, slabo pa ločujejo rdečo, oranžno in roza, te vidijo kot odtenke sivkasto-rjave ali rjavo-rumene.

Drži pa dejstvo, da psi precej bolje vidijo ponoči kot mi. Če se pes čudno vede, to še ne pomeni, da je z njim kaj narobe. Morda je s človekom, ob katerem je. Pasji voh je izjemno občutljiv, kar omogoča zaznavanje kemičnih sprememb v telesu, ki jih povzročajo bolezni. Te vplivajo na vonj, ki ga oddajajo koža, znoj, izdihan zrak, kri, urin … Pes tako lahko zavoha bolezen, kot je na primer rak, tudi diabetes ali zgodnje znake epileptičnega napada.

Kadar pes maha z repom, izraža čustva in razpoloženje.

Ne potijo se

Raziskave so pokazale, da psi doživljajo podobne faze spanja kot ljudje, vključno z REM-fazo, ki je povezana s sanjanjem. Med njo psi lahko trzajo s tacami, premikajo ušesa, glavo, včasih se zdi, kot da bi tekli, pred kom bežali, prav tako nemalokrat spuščajo zvoke … Veljalo naj bi, da manjši psi sanjajo pogosteje kot predstavniki velikih pasem.

Med spanjem, v fazi REM, lahko trzajo s tacami, premikajo ušesa. FOTO: Tetiana Garkusha/Getty Images

Ljudje imamo stalno telesno temperaturo, ki je 37 stopinj Celzija, pasja pa je približno za stopinjo višja. Težava pri povišani temperaturi je predvsem v dejstvu, da se psi ne potijo, saj nimajo žlez znojnic po vsem telesu, temveč samo na blazinicah tačk in se zato veliko težje ohladijo.

Ko maha z repom

Kadar pes maha z repom, izraža čustva in razpoloženje. Mahajoč rep mnogi povezujejo s pasjim veseljem, kar drži, če pes maha sproščeno, z mehkimi gibi. V nasprotnem primeru lahko pomeni stres ali negotovost (togo mahanje, tudi počasno, rep v nizki legi), samozavest ali dominanco (visoko dvignjen rep, odločni gibi), podrejenost (nizko spuščen rep) ali napetost (togo in hitro mahanje z repom).