Tržni delež športnih terencev ne raste več

Avtomobili se letos pri nas prodajajo kvečjemu solidno. Velikih presenečenj ni. Električni se pobirajo po lanskem padcu, znova je nekaj več hibridov. Kot kaže, pa se je ustavila rast prodaje športnih terencev.

Po podatkih sekcije za osebna motorna vozila, ki jih pripravlja Ardi, je bilo v prvi polovici letošnjega leta na novo registriranih nekaj več kot 30 tisoč novih avtomobilov, za 6 odstotkov več kot lani. Po uradnih številkah so med znamkami na vrhu standardna imena, Volkswagen, Škoda in Renault, z nekaj manjšimi številkami sledijo Hyundai, Toyota, Peugeot, Ford, Kia, Citroën in Audi. Nižje navzdol je opazno, da se je po slabem začetku leta popravila ameriška Tesla, med kitajskimi znamkami pa je zdaj vodilni pri nas Dongfeng, ki je vsaj v pol leta prehitel MG (Saic).

4 % prodaje imajo znamke, ki so iz Kitajske ali so v kitajski lasti.

Če gledamo trgovske skupine, na vrhu ostaja Porsche Slovenija (Volkswagen, Škoda, Audi, Cupra, Seat) s približno tretjino trga; druga največja igralca sta GA Adriatic (Renault, Dacia, Nissan, MG) in Emil Frey Slovenija (Peugeot, Citroën, Mercedes-Benz, Jeep, Fiat, Alfa Romeo, Honda, Mitsubishi, DS) s približno 15 in 13 odstotki. Številke zadnjih dveh so nekaj manjše kot v tem času lani.

Veliko pišemo o kitajskih proizvajalcih in njihovem prodoru v Evropo, tako je zanimivo pogledati, kakšna je pravzaprav do tega trenutka njihova tukajšnja prisotnost. Kot rečeno, je najmočnejša znamka trenutno Dongfeng, za njo MG in potem Geely: vse skupaj imajo 3,3 odstotka trga, kar ni prav veliko. Če bi jim prišteli še kako znamko, ki jo dojemamo kot evropsko, pa je v kitajski lasti (Volvo Cars), bi še vedno prišli le na 4 %. Sicer prihajajo na trg nova imena (Leapmotor, Baic, Xpeng, Omoda, Vinfast), a se zdi, da je 10 % trga, kot napovedujejo nekateri opazovalci, vendarle še kar daleč.

Zadnja leta je naraščala prodaja modelov, ki jih označujemo kot športne terence ali križance. Ti so na trgu prevladujoča kategorija, a je vendarle mogoče reči, da se je njihovo pridobivanje tržnega deleža ustavilo. To ni presenetljivo, saj so skupaj že doslej zasedali kar polovico trga. Največ se proda tistih manjše velikosti, ki imajo dobro četrtino trga; teh je tudi največ v ponudbi, po statistiki približno 40 modelov. Vsi športni terenci skupaj imajo letos 54 % trga, lani na polovici leta 55 %.

Poleg športnih terencev imata opazne številke še tako imenovana nižji in nižji srednji razred, ki sta bila nekoč najmočnejša, danes pa skupaj predstavljata (le) četrtino trga. Preostali tipi vozil imajo precej manj kupcev.

Največ bencinarjev

Še naprej se proda daleč največ avtomobilov z bencinskim motorjem, v pol leta je bilo takšnih 56 odstotkov, kar je manj kot v primerljivem lanskem obdobju (62 %). Dizelskih avtomobilov je bilo 17 % (lani 19), težko je reči, ali k temu bolj prispeva manjše povpraševanje ali manjša ponudba. Dejstvo je, da dizelski pogon z nekaterimi izjemami ponujajo le nemške avtomobilske znamke. Hibridi (polni in blagi) imajo 13 % trga, kar je opazno več kot lani (10 %). Tovrstna ponudba je v nasprotju z dizelsko vse močnejša in pestra.

Prodaja avtomobilov je bila v prvi polovici leta pri nas brez večje rasti. FOTO: Burak Fatsa/Getty Images

Povsem električni avtomobili imajo 9-odstotni delež, kar je konkretno bolje kot v prvi polovici lanskega leta (6 odstotkov), a je to po drugi strani le vračanje na predlanski položaj in znova še kar daleč od kake Nemčije, kaj šele električno močnejših severnejših evropskih držav. Tu so še vedno zelo obrobni priključni hibridi, katerih registracije so se sicer dvignile z 2 na 3 odstotke prodaje. Še bolj na obrobju kot prej je prodaja avtomobilov na plin (manj kot odstotek), kjer imata ponudbo samo Renault in Dacia.

V pogonskem smislu sta najbolje prodajana bencinska modela renault clio in renault captur, med dizli to lahko rečemo za škodo octavio, pri hibridih je vodilna toyota yaris cross. Med električnimi modeli je to tesla Y (prodaja se je znova okrepila v zadnjih dveh mesecih z novo generacijo modela), pri priključnih hibridih pa mercedes GLC in hyundai tucson.

Letos se je po daljšem času ustavila rast uvoza rabljenih avtomobilov iz tujine. Do konca junija jih je bilo uvoženih 19.000. Večinoma gre za avtomobile, ki imajo prevoženih okoli sto tisoč kilometrov, včasih tudi več. Z naskokom najbolj priljubljene so v tem primeru nemške znamke, tam še vedno prevladuje dizelski pogon; poleg volkswagnov se uvozi veliko audijev, beemvejev in mercedesov. Avtomobilov teh premijskih znamk se uvozi precej več, kot se proda novih.