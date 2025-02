Trojček za dober odnos

Odnosi so izredno bogastvo. Najpomembnejši je tisti s samim seboj, vendar ima partnerski zelo pomembno vlogo v našem življenju. Ali veste, kaj potrebujete v vsakem ljubezenskem odnosu?

Vrednote

Ko ste z nekom v zvezi, slej ko prej trčite ob vprašanje vrednot, za katere ni vedno nujno, da so iste kot partnerjeve. Še preden se to zgodi, je dobro imeti jasno predstavo o tem, kdo ste, kaj si želite, kaj zagovarjate, predvsem pa, kje ste pripravljeni sklepati kompromise in kje ne. Prilagajanje je vedno pomemben del odnosa, le razmislite, koliko ga potrebujete.

Navdih

Opazujte pare, ki so vam blizu in ki so vam všeč, kaj počnejo in kako se vedejo, ter si predstavljajte, kaj od tega potrebujete ali si želite v odnosu. Veliko se lahko naučite od drugih ljudi, njihove izkušnje in nasveti so lahko navdih.

Iskrenost

Pravijo, da tisto, kar dajete, dobivate nazaj. Ko nastopite iskreno, ko je vaša komunikacija pristna, boste to najverjetneje dobili povrnjeno. Če ljudje okoli vas niso iskreni kakor vi, jim postane neprijetno in pobegnejo, takšnih pa ne potrebujete.