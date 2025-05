Triki za večje in svetlejše stanovanje

Beseda garsonjera izvira iz francoske besede garçonnière in pomeni samsko stanovanje. V SSKJ je garsonjera opredeljena kot stanovanje iz ene sobe in pritiklin, navadno za samske osebe. Takšna stanovanja so najpogosteje namenjena enemu najemniku, osebi, ki ji za bivanje zadostuje ena sama soba.

Ali s praktičnega vidika res potrebujemo večje stanovanje, če živimo sami? Nekateri bodo rekli, da potrebujemo vsaj spalnico, a da niti to ni nujno, če gostje ne bodo ravno prepogosto trkali na vaša vrata. Še več, garsonjero je mogoče urediti tudi tako, da ustreza vsem vašim estetskim potrebam, hkrati pa bo še vedno popolnoma funkcionalen prostor, pravzaprav bo šlo celo za bolj funkcionalen prostor, kot bi ga našli v večsobnih stanovanjih.

Ključ do dobro opremljene garsonjere je natančna opredelitev različnih prostorov.

Življenje v garsonjeri je lahko zabavno, a le če se uspešno spopadete z nekaterimi izzivi. Z omejenim prostorom se lahko opremljanje stanovanja spremeni v silno zahtevno nalogo, če želite, da bo funkcionalno in elegantno. Vendar lahko že z nekaj ustvarjalnosti in načrtovanja svoj studio spremenite v udoben in organiziran bivalni prostor.

Tudi majhen prostor je lahko zračen in pregleden. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Definirajte prostore

Ključ do dobro opremljene garsonjere je natančna opredelitev različnih prostorov – spalnega, dnevnega in jedilnega. Za vizualno ločevanje različnih prostorov uporabite pohištvo, preproge, celo razsvetljavo. Knjižna polica je lahko tudi pregrada med dnevno sobo in spalnico, saj zagotovi nekaj zasebnosti in prostora za shranjevanje. Tudi preproge vam lahko pomagajo definirati prostor, vašemu domu pa podariti toplino in teksturo.

Kadar je prostor omejen, je treba čisto vsak kos pohištva izbrati nadvse pametno. Odločite se za kose, ki imajo več kot en namen. Raztegljiv kavč bo dnevno sobo v trenutku spremenil v spalnico, miza pa bo lahko najprej jedilna miza, ki jo boste lahko po kosilu spremenili v pisalno, lahko da jo boste celo zložili, s tem pa sprostili prostor.

Pomembno je izkoriščanje višine. FOTO: Goodshoot/Getty Images

Postelja je lahko vgradna in čez dan nevidna, pohištvo pa je lahko tudi dodaten prostor za shranjevanje.

Ne podcenjujte višine svoje garsonjere: visoke police in regali bodo zagotovili dovolj prostora za shranjevanje, ne da bi zavzeli površino pri tleh in posegali vanjo. Če police in regale razporedite po steni nad kuhinjskim pultom, bodo vanje pospravljeni manjši lonci, ponve in drugi kuhinjski pripomočki sprostili prostor v kuhinji. Ob steni zložljiva miza vam bo omogočila vso delovno površino, ki jo boste potrebovali, in izginila, ko je ne boste uporabljali.

Dobra osvetlitev bo še tako majhen prostor naredila večji in privlačnejši. Kar najbolje izkoristite vsak košček naravne svetlobe in z oken odstranite nepotrebne zavese. Dodajanje različnih svetil, s katerimi lahko ustvarite ambientalno vzdušje in po potrebi poudarite podrobnosti, lahko pomaga, kot rečeno, pri definiranju različnih območij v stanovanju, s čimer to postane bolj prostorno.

Tudi strateško in domiselno postavljena ogledala lahko povečajo svetlobo, zaradi česar bo stanovanje videti – večje in svetlejše.