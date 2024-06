Trik, ki ga morate poznati, saj vam bo služil celo poletje

Končno smo dočakali poletje in sezona piknikov ter posedanja na vrtu se je tudi v resnici pričela. Vroče temperature pa seveda kličejo tudi po hladni in osvežilni pijači, ki jo gre, kakopak, srkati v prijetni senci. Žal pa se nam pri osvežitvi v tem letnem času na pijači kaj hitro pridružijo tudi muhe, ose, mušice in drug nadležen mrčes, ki bi si z nami želel deliti sladke napitke.

Pijačo lahko zaščitimo na preprost način.

Več na deloindom.si.