Trik, kako okrogel hlebček testa v sekundi razvaljate v pravokotno obliko

Karkoli testenega pripravljamo, vse se začne s kepo testa. Bodisi jo gnetemo za slastne buhtlje ali pa za testeninske rezance, jo moramo ponavadi najprej razvaljati v obliko pravokotnika. To se navadno zavleče v kar nekaj časa trajajoč proces, kjer valjar premikamo v vse smeri, da bi krogla spremenila svojo formo. A v resnici obstaja bližnjica. Hlebček namreč lahko kvadratnemu pekaču prilagodimo v pičlih nekaj sekundah.

Če poznamo pravi trik, seveda. In da ga boste od zdaj naprej obvladali tudi vi, ga z veseljem delimo z vami. Nedavno smo ga namreč zasledili na instagramu in se prijeli za glavo, češ, kako se tega nikoli prej nismo spomnili sami. Trik je namreč tako preprost in zares logičen, a ga začuda nikoli nismo slišali od svojih babic. Prepričani smo, da bi tudi njim prišel še kako prav.

Naravnost genialni dve potezi

Če boste v prihodnjih dneh morda obiskali mamo ali babico, jim le zaupajte naslednjo zvijačo. Hlebec testa namreč najlažje v kvadrat po hitrem postopku spravimo tako, da najprej čez njegovo površino zarežemo precej globoki črti v obliki križa. Nato pa poprimemo za valjar in iz sredine testo razvaljamo vsakega proti svojemu vogalu. Krogla se bo kar naenkrat začela spreminjati v palačinko kvadratne barve.

Tako bo valjanje potekalo hitreje in samo pomislite, kje vse nam lahko ta trik pride prav. Ko bomo valjali testo za domačo pico, na primer. Ali pa ko bomo delali potico, ko bomo pekli rogljiče, zavijali jabolčni zavitek in še bi lahko naštevali. In čeprav v kuhinji večinoma raje zaupamo kulinaričnemu znanju, ki prehaja iz roda v rod, nas od časa do časa tudi kuharske spretnosti instagram chefov popolnoma sezujejo. Zato verjamemo, da je lahko preplet starega in novega znanja za štedilnikom naravnost zmagovalna kombinacija.