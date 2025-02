Trije znaki, da morate presaditi orhidejo: ne oklevajte, če opazite to

S presajanjem orhidej rastlinam zagotovite dovolj prostora za razvoj korenin in jim s tem omogočite optimalne pogoje za zdrav razvoj.

Kako pa vedeti, kdaj je čas za presajanje?

Kdaj presaditi orhidejo?

Trije dejavniki, ki jih je dobro upoštevati:

Minilo je več kot leto dni od zadnjega presajanja

Orhideje je priporočljivo presaditi enkrat na leto ali vsaj na vsaki dve leti. Svež substrat, bogat s hranili, omogoča boljše kroženje zraka in pripomore k boljši rasti.

Zanemarjanje tega dejavnika povzroča prekomerno zadrževanje vode v spremenjeni strukturi substrata, kar lahko privede do gnitja korenin in pojava glivičnih bolezni.

FOTO: Vinnikava Viktoryia/Shutterstock

Korenine so močno prepletene

Če opazite, da so korenine vaše orhideje zgoščene in ni več prostora za njihovo razraščanje, je čas za presajanje.

Ko postanejo zračne korenine orhidej preveč prepletene, rastlina nima dovolj zraka. Tedaj potrebuje večjo posodo z novim substratom, kar ji zagotavlja optimalne pogoje za rast.

Rjave in mehke korenine

Zdrave korenine orhideje so čvrste in bele ali zelenkaste barve. Kadar postanejo rjave in na dotik mehke, rastlina trpi zaradi prekomerne vlage. To je jasen znak, da jo je treba presaditi.

Nov substrat, namenjen orhidejam, lahko pomaga rastlini, da se okrepi.

FOTO: Gettyimages

Kako presaditi orhidejo?

Najboljši čas za presaditev je takoj po cvetenju. Kako to storiti?

FOTO: Pixel-shot/Shutterstock