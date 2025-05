Tri nepogrešljive lastnosti sanjskega partnerja so ...

Ni vse v videzu. Ravno nasprotno, so lastnosti lahko povprečnega partnerja spremenijo v ideal. Skrivnost je v energiji, se strinjajo strokovnjaki za medosebne odnose ter v sledečih značajskih lastnostih.

Samozavest, a ne aroganca

Samozavestne osebe hodijo z visoko dvignjeno glavo in očarajo s pozitivnim odnosom do sveta. Ne obnašajo se, kot da so boljši od vseh, temveč so odprti za pogovor, druženje in intelektualne razprave.

Raziskave kažejo, da posamezniki, ki stojijo vzravnano in samozavestno, delujejo bolj in privlačno, zato imajo več uspeha v ljubezni.

Nasprotno pa tisti, ki hodijo sključeno in delujejo negotovo, pri drugih pustijo povsem drugačen vtis.

Potrpežljivost, a ne podrejanje

Najbolj cenjeni so partnerji, ki odgovorno sprejemajo odločitve in se s težavami soočajo mirno ter preudarno.

Takšni ne izbruhnejo ob vsaki malenkosti, preden kaj rečejo ali naredijo, premislijo. So potrpežljivi, vedo, kaj hočejo, in znajo slediti svojim ciljem.

Pripravljenost poslušati

Osebe, ki znajo poslušati, so zelo privlačne. Te ne čutijo potrebe po zaničevanju drugih ali vsiljevanju svojih pogledov.

Ne skušajo reševati težav drugih, ne trosijo nasvetov, če zanje niso naprošene, znajo pa biti prisotne in resnično prisluhniti sogovorniku, piše zadovoljna.hr.