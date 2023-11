Tri ideje, kako hraniti odeje v dnevni sobi, da bodo videti kot dekor

Pozni jesenski dnevi se končajo že ob zgodnji uri in hitro po tem, ko nastopi tema, si zaželimo, da bi se zleknili v udobje svoje dnevne sobe. Prijeten ambient in mehka sedežna garnitura sta tako obvezna, za še več udobja pa lahko poskrbimo z okrasnimi blazinami in puhastimi odejami, v katere se lahko zavijemo, medtem ko gledamo televizijo. Seveda pa si želimo tudi, da bi bila garnitura čez dan videti urejena in ne razmetana. Zato smo spodaj zbrali nekaj idej, kako zložiti odeje, da ne bi povzročale nereda.

