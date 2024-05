Tri barve za uspeh in bogastvo

Feng šuj, stara kitajska filozofija urejanja prostora uči, kako v okolje, v katerem bivamo ali delamo, pritegniti več pozitivne energije in si z njo pomagati do lepšega, kvalitetnejšega življenja, tudi do uspeha in bogastva.

Eden od načinov za to je uporaba barv. Nekatere od njih so zaslužne za karierno rast in več sredstev na računu. S katerimi tremi se je v ta namen dobro obdati, razkriva City Magazine.

Vijolična

Od nekdaj je povezana s kraljevsko avro in duhovnostjo, tudi po feng šuju ima izjemno moč z vidika privabljanja bogastva in blagostanja nasploh.

Ponazarja namreč energijo, ki jo skriva naša globoka podzavest in s katero lahko, če je prepoznana ter pravilno usmerjena, pridemo do boljšega življenja.

Različni odtenki vijolične, od svetlih do temnejših, domu ne samo, da zagotavljajo pridih razkošja, temveč vanj prikličejo tudi energijo, ki lahko pomaga oplemenititi tekoči račun.

FOTO: Peera_sathawirawong/Gettyimages

Sijoča zlata

Zlata je simbol razkošja, po feng šuju pa simbol sreče in blagostanja. Je topla, svetleča ter v življenje prikliče finančno stabilnost.

V dekoracijo doma vključena v detajlih, denimo v barvi okrasnih balzin, okvirjev za slike, svetil ali podobnega, oddaja pozitivno energijo.

Jedilnica je del doma, kjer so zlati detajli posebej dobrodošli, saj ustvarjajo toplo atmosfero, ki pritegne finančno blaginjo. Z nekaj zlatimi malenkostmi lahko vsak dom postane simbol bogastva.

Zelena

Zeleni odtenki po feng šuju simbolizirajo stabilnost, plodnost in naravno okolje.

Zlasti temno zelena je povezana z ekonomskim blagostanjem, zato je dobro delovno ali bivalno okolje okrasiti s sobnimi rastlinami, ki ne samo, da privlačijo bogastvo, temveč tudi čistijo zrak, prinašajo občutek stabilnosti in svežine, pomirjajo ter izboljšujejo spanec.

FOTO: Prudence Earl/Unsplash

Zelena je primerna za vse prostore, najbolj za kuhinjo, kjer pomaga pri uravnavanju osnovnih energij in še okrepi občutek obilja.