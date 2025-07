Trenirka in visoke pete: prestižno z vsakdanjim

Na nedavni modni reviji ASOS X ADIDAS na ulici Warren v Londonu je bila v središču pozornosti ameriška pevka Ciara, ki je nosila rožnato trenirko skupaj z elegantnimi čevlji. Čeprav še vedno ne pogosto videna, je ta kombinacija že dolgo priljubljena pri zvezdnicah.

Kdo si je prvi drznil k oblačilu za vsak dan obuti visoke pete, ni znano, ve pa se, da naj bi se to združevanje nekoč nezdružljivega zgodilo v devetdesetih z vrhuncem okoli leta 2000. Med prvimi, ki so poparčkale nekoč nezdružljive kose oblačil, sta bili modna oblikovalka Victoria Beckham, takrat še članica skupine Spice Girls, in pevka Jennifer Lopez.

Bolje se obnesejo trenirke z oprijetimi hlačami.

Videz sta v svojih najslavnejših časih oboževali tudi vplivnici Paris Hilton in Nicole Richie. V svoj vsakdanjik ga je uvrstila pevka Rihanna, pozneje smo trenirke in visoke pete videvali na Riti Ora, Kim Kardashian in drugih. Med epidemijo se je ta kombinacija že vtisnila v visoko modo in popolnoma izgubila prizvok slabega okusa. Visoke pete k trenirki si je takrat nadela celo zvezdnica z enim najbolj izpiljenih oblačilnih slogov Sarah Jessica Parker.

Združevanje seveda zahteva nekaj občutka za stil. Izbrati je treba pravi model trenirke in prave pete, saj je sicer vse skupaj lahko videti ceneno. Trenirka naj ima ozke hlače ali hlače s patentom na gležnjih, po možnosti enobarvne, spodnji in zgodnji del pa naj se ujemata, saj bo videz tako dajal bolj urejen vtis. Trenirk s širokimi hlačami se izogibajte. Obujte pa salonarje, sandale s peto (ti lepo poudarijo gležnje, še posebno pri trenirkah z zoženimi hlačnicami) ali kratke škornje s peto. Vsaj en element naj bo nevtralne barve – črne, sive, bele ali bež. Zelo prefinjeno delujejo kombinacije v enaki barvi.