Trendi poletja: majhne spremembe za velik učinek

Ne glede na to, ali imate raje minimalizem in nevtralne barve ali pa ste ljubitelj maksimalizma in barvitega notranjega oblikovanja, nekaj dekorativnih detajlov z morskimi motivi, svetle tkanine, naravni materiali, kot sta ratan ali bambus, in veliko zelenja bo v vsak prostor vneslo več svežega udobja. Za popolno poletno preobrazbo ne pozabite na vonj in na police ali mizice razpostavite nekaj dišečih sveč v svežih citrusnih vonjih.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung