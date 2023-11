Trendi gredo v zmanjšanje obremenitve okolja in človeka

V Pordenonu v Italiji je od 8. do 10. novembra potekal RIVE, specializirani sejem vinogradniške in kletarske opreme. Gre za relativno mlad sejem, saj je bila to šele njegova četrta izvedba. Bienalno prireditev je obiskalo več kot 10.000 ljudi; tujih obiskovalcev je bilo nekaj manj kot sedem odstotkov, med njimi je bilo tudi precej slovenskih vinogradnikov.

V osmih dvoranah z več kot 25.000 kvadratnih metrov razstavnega prostora je bilo predstavljenih 300 blagovnih znamk s področja vinogradništva in kletarstva (enologije). Potekale so konference in delavnice, v posebni hali so imeli demonstracijo strojev. Med razstavljavci je bilo tudi slovensko podjetje Peek Automotive.

Peek Automotive z Vrhnike je prikazal robota za trajne nasade slopehelper, ponudbo širijo s priključki za delo v vinogradu ali sadovnjaku. FOTO: Tomaž Poje

Trendi v vinogradniški tehniki

Generalno lahko zapišemo, da gredo trendi pri vinogradniški tehniki v zmanjšanje obremenitve okolja in človeka (uporabnika strojev), imamo vedno bolj natančno in selektivno aplikacijo pesticidov in mineralnih gnojil pa še marsikaj drugega.

Pri traktorjih gredo trendi v zmanjšanje emisij izpušnih plinov; proizvajalci so imeli nekaj časa težave, da so dosegli zahtevano emisijsko stopnjo V. Tudi kupci to neradi sprejmejo, saj so se traktorji zaradi novih sistemov obdelave izpušnih plinov podražili. Vedno več je brezstopenjskih transmisij in digitalizacije, ki v končni fazi omogoča samodejno vožnjo. Pohvalno je, da imajo skoraj vsi ponudniki vinogradniških traktorjev možnost nabave kabine s kategorijo 4, ki varuje traktoriste pred nevarnimi snovmi (pesticidi).

Robotske novosti

Vinogradništvo je kmetijski sektor, kjer že več let razvijajo robotizacijo. Tudi na tem področju smo videli nekaj novosti, denimo slovenski slopehelper, ki ga izdelujejo v vrhniškem podjetju Peek Automotive. Videli smo francoskega VitiBota bakusa, o katerem smo v Obratih že pisali, Italijani pa so pokazali več robotskih rešitev.

Peruzzo je predstavil majhno robotsko kosilnico (mulčer) robofox electra. Gre za gosenično vozilo na baterijski pogon; baterija omogoča tri ure dela, polni pa se dve uri. Uporablja tehnologijo teach&repeat, kar pomeni, da moramo pri prvem prehodu po vinogradu hoditi po vrstah z radijskim krmiljenjem, nato pa bo robofox od drugega prehoda sledil tej poti. Njegova cena je 35.000 evrov.

Podjetje Free Green Nature je predstavilo novi model kolesnega robota leonardo X4 s priključki za medvrstno in vrstno vzdrževanje vinograda. Prodajajo ga po ceni Icara X4 oziroma za okoli 150.000 evrov.

Leonardo X4 je italijanski robot podjetja Free Green Nature, namenjen delu v vinogradih. FOTO: Tomaž Poje

Zanimiva je bila tudi nizozemska trikolesna izvedba robota Agxeed AgBot 2.055W3 s pregrajenim pršilnikom hot spraying systems (HSS) CF 2000 AB: pršilnik ima 2000 litrov prostornine, ventilator je gnan električno in ima 16 šob.