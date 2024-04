Trend: pice iz multipraktika, zaradi katerih vzljubite zelenjavo

Če so se v preteklem desetletju kot gobe po dežju po mestih pojavljali novi in novi lokali, ki so ponujali burgerje, takose in podobno, lahko rečemo, da dobre pice nikoli niso vrgli s prestola. Ne glede na to, ali se na mizi znajde napolitana ali katera druga izvedenka te italijanske specialitete, so picerije polne obiskovalcev.

V pripravo pice se vedno znova poglabljamo tudi v našem uredništvu. V soboto smo na teh straneh obnovili osnove, ki zagotavljajo dober uspeh tudi doma. Danes pa še ena možnost za domače ustvarjanje – ampak na tako zelo drugačen način, da je treba skoraj reči: gre za hibrid med polpetom in pico. Ampak dober!

Tiktok trend

Govor je o različici pic, ki so pripravljene – v multipraktiku. Namesto moke je glavna sestavina podlage brokoli. Ta opis bi težko enačili s pico, kot so jo pred stoletji izumili Italijani, in tudi čisto možno je, da bi se ti nad današnjo zeleno različico zgrozili. Ker pa živimo v dobi družbenih omrežji, je treba upoštevati tudi tiste, ki so povsem navdušeni nad zdravimi variacijami klasičnih jedi. Tako navdušeni, da so zelene pice postale pravi tiktok trend, in treba je priznati, da je ideja v resnici dokaj posrečena, ne glede na to, ali bomo to potem imenovali pica ali pač kaj drugega.

Sir kot vezivo in nadev

Brez slabe vesti si namreč lahko večkrat na teden privoščimo pravo poslastico, ki je polna beljakovin in vitaminov, še vedno pa je izjemno okusna in bogato obložena s sirom. Slednji, masa namreč vsebuje precej parmezana, je poleg jajca vezivo našega »testa« za zeleno pico, ki je primerna tudi za tiste, ki ne smejo jesti glutena ali pa se mu izogibajo iz drugih razlogov. V maso lahko vmešamo katero koli vrsto moke, celo mandljevo.

V testu ni ne duha ne sluha niti o kvasu. Namesto njega v receptu najdemo že omenjeno jajce, ki poskrbi za še dodatni odmerek beljakovin. Seveda ne smemo pozabiti na brokoli, ki je glavna zvezda naše jedi.

Še preden se nekajkrat obrnemo okrog svoje osi, bo na mizi odlična večerja, ki je v resnici lahko tudi krasna malica za v službo ali prigrizek za goste, ki so nenapovedano potrkali na vrata. Nadevi so popolnoma prepuščeni nam samim: poskusili smo krasne z rakci in avokadom pa klasične s šunko, sirom, gobicami. Sir priporočamo vedno, saj se po okusu imenitno ujema z brokolijem, ki predstavlja večji del podlage.

Mini zelene pice

za 4 osebe.

Osnova

velik brokoli

1 jajce

2 beljaka

40 g ribanega parmezana

40 g moke po izbiri

žlica oljčnega olja

sol in poper

Nadev

paradižnikova mezga ali sveži češnjevci​

za dobro pest narezanih oljk (brez koščic)

mocarela (ribana ali v kroglicah)

šunka

origano

Priprava

Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija in pekač obložimo s papirjem za peko. V multipraktiku zmešamo vse sestavine za testo, da dobimo gladko zeleno zmes (brokoli je seveda surov). Iz mase oblikujemo tanke diske (nastalo bo šest manjših pic ali dve večji) in jih v pečici pečemo približno 25 minut. Nato jih obložimo z nadevi po želji ter vrnemo v pečico za še nekaj minut, da se sir dodobra stopi.

