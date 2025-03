Treba je stati na lastnih nogah in tudi v odnosu je treba postaviti zdrave meje

Vsi bi bili radi srečni v ljubezenskem odnosu, ne da bi vedno znali ubesediti, česa si želimo, ali znali to doseči. Včasih do sreče zmanjka le malenkost, ki je ne znamo prepoznati, včasih pa že imamo vse, ne glede na vzpone in padce, ki so sestavni del odnosa.

Predanost

Odnos zahteva predanost, ni nekaj, za kar bi si človek le sem ter tja vzel čas. V odnos je treba vlagati, se zanj truditi, se prilagajati in še marsikaj, zato je dobro vse razčistiti, preden se odločite zanj. Če se bojite obveznosti, ki jih odnos prinaša, se z njimi spopadite takoj.

Enakopravnost

Ne glede na to, koliko denarja kdo prinese domov, je pomembno, da se partnerja počutita enakovredna in enakopravna. V srečnem odnosu ni prostora za merjenje moči ali poniževanje.

Meje

Obstajajo stvari, o katerih se partnerji v odnosu dogovorijo, kako jih bodo obravnavali, čemur se drugače reče tudi postavljanje mej. Ko jih enkrat določijo, jih lahko soglasno tudi prilagajate, ni pa dobro, če se ves čas prestavljajo. Kdor ne spoštuje vaših mej, ne spoštuje vas, to pa vas ne osrečuje.

Odvisnost

Srečni ste, ko ste svobodni in niste odvisni od ničesar in nikogar, kar pa še ne pomeni, da s partnerjem niste povezani ali se ne morete nanj zanesti v vsakem trenutku. Partner je včasih res lahko rešilna bilka in neverjetna podpora, ampak treba je znati stati na lastnih nogah. Prav tako ne smete imeti občutka, da ne morete dihati, ker je partner odvisen od vas.

Zaupanje

Kdor partnerju zaupa, mu ne bo brskal po osebnih stvareh, preverjal telefona, ga nadlegoval s klici, sledil lokaciji ... Nekateri ljudje so narejeni tako, da slepo zaupajo, drugi težje zaupajo in potrebujejo kup dokazov, da je partner zvest in da jim pripada. Zaupanje se gradi s časom in od prvega trenutka. Ko partnerju zaupate, mu dajete vedeti, da verjamete vanj. Če ni tako, razmislite, kaj lahko storite.