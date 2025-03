Traktorje na hipodromu si je ogledalo 25.000 obiskovalcev (FOTO)

Na hipodromu v Šentjerneju je od 7. do 9. marca potekal že 29. Gregorjev sejem. To je prvi kmetijsko-živilski sejem v letu in največji v jugovzhodni Sloveniji. Geslo letošnjega dogodka je bilo Spoštujmo domače!. Sejem ima iz leta v leto večjo prepoznavnost in ga obišče več kot 25.000 obiskovalcev, zlasti veliko jih je v nedeljo.

Mehanizacija na ogled

Na ogled so bili kmetijska in gozdarska mehanizacija ter male živali in blago široke potrošnje. Lokalni pridelovalci so predstavili svojo ponudbo, prikazali so domače obrti, slovenske varnostne sile so predstavile svojo opremo, mojstri so prikazali obrezovanje sadnega drevja in trte.

To je največji sejem v jugovzhodni Sloveniji.

Med razstavljeno kmetijsko tehniko so veliko pozornosti pritegnili traktorji. Ponudba strojev po številu blagovnih znamk ni bila tako velika, kot bi lahko bila. V Sloveniji smo lani kupili nove traktorje več kot 30 proizvajalcev oziroma blagovnih znamk. Pri nas je bilo registriranih le 932 novih traktorjev.

Domača in tuja ponudba

V Šentjerneju smo lahko videli traktorje domačega proizvajalca Agromehanika, pa tudi njihov zastopniški program znamke Deutz Fahr. Ne prodajajo pa več traktorjev Antonio Carraro. Agromehanikin AGT 1060 uspešno konkurira sicer veliki konkurenci v tej skupini. Zaradi vseh posodobitev je tudi njegova cena drugačna v primerjavi s starimi traktorji AGT 850. Lani je bilo pri nas registriranih 13 novih AGT 1060, prodajo pa imajo tudi v tujini.

25 tisoč obiskovalcev je prišlo na Gregorjev sejem.

Ino je domači proizvajalec kmetijskih strojev, zastopa pa tudi tuje znamke. Med drugim je ekskluzivni zastopnik izdelkov Irus za področje Adria. Na sejmu smo si lahko ogledali radijsko vodeni gosenični traktor Irus deltrak, ki je opremljen s posebej zanj razvitimi mulčerji Ino, kot so robo alpin, robo grass, robo mulch in robo forest. Takšno kombinacijo kupujejo predvsem komunalna podjetja in cestarji, seveda pa je uporabna tudi v kmetijstvu in gozdarstvu. Deluje lahko tudi na velikih strminah, tja do 60 stopinj, odvisno od podlage.

Sicer pa smo videli tudi traktorje TYM, Farmtrac, Deutz Fahr, Steyr, Fotrak, As Motor in druge.

Radijsko vodeni gosenični traktor (mulčer) Irus deltrak ima vgrajen dizelski motor Doosan z močjo 37 kW (50 KM). Naprej in nazaj se lahko premika s hitrostjo do 10 km/h. Lahko dela na nagibu do 60 stopinj. Doseg daljinskega upravljanja je do 200 m. Pripet ima Inov mulčer robo grass 130. FOTO: Tomaž Poje

Traktorji TYM prihajajo iz Koreje. V ospredju je model TYM F25RN, ki ima 25-konjski motor. Stroj tehta 1630 kg, zadnje hidravlično dvigalo pa dvigne 1500 kg. Zanj je treba odšteti 18.560 evrov z DDV. FOTO: Tomaž Poje