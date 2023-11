Tradicionalni in novi okusi martinovega

Veganske mlince poznamo že tisočletja

Mlinci so pravzaprav najstarejša oblika kruha. Te ploščate kruhke so ljudje že tisočletja pred našim štetjem pripravljali iz moke, vode in soli (brez kvasa) ter jih pekli na razbeljenih kamnih. Danes jim dodajamo tudi kislo smetano in jajca, pripravimo jih lahko tudi iz pirine, kamutove ali koruzne moke. Če bi želeli pripraviti vegansko različico, pa bi se pravzaprav držali recepta iz pradavnine.

Če želite, da vam mlinci zares dobro uspejo, uporabite kakovostno in sveže mleto moko, ki bo dala boljši okus in teksturo. Bogatejšega okusa bodo tudi, če v vodo za kuhanje dodate sol, lahko pa tudi eksperimentirate in v testo primešate zelišča ali zelenjavo. Pazite, da jih ne kuhate predolgo, notranjost naj ostane čvrsta. K mlincem se prilegajo tudi različne omake.

Klasični mlinci

Sestavine:

300 g moke

1 jajce

1 žlica kisle smetane

170 ml vode

sol

Priprava: Vse sestavine zmešamo skupaj in iz njih zgnetemo testo. Pokrito pustimo počivati nekaj minut, nato ga razdelimo na več delov, da ga bo lažje razvaljati. Vsak del razvaljamo na debelino približno 2 milimetra. Testo odlagamo na papir za peko in pustimo pol ure počivati, da se nekoliko posuši. Nato testo pečemo pri 190 stopinjah, dokler ne postane trdo in hrustljavo. Suhe mlince nalomimo na večje kose in jih shranimo v vrečki. Preden jih postrežemo, zavremo osoljeno vodo, jih potopimo vanjo, ugasnemo ogenj ter pustimo pet minut, da se napijejo vode in priplavajo na površje. Odcedimo in zabelimo po okusu.

Vir: nasasuperhrana.si

Veganski mlinci

Sestavine:

1 kg moke (lahko polnozrnate)

4 dl vode

olje

sol

Priprava:

Iz moke, vode, malo olja in soli zamesimo voljno testo. Oblikujemo majhne kroglice in jih sploščimo v »palačinke«. Na vroči (suhi) plošči jih na obeh straneh popečemo. Preden jih postrežemo, jih razlomimo na manjše kose in zalijemo z vrelo vodo.

Vir: vegilandija.si

Martinovo doživetje na Krasu Martinovo doživetje se bo na dvorišču Vinakrasa v petek, 10. novembra, ob 18. uri začelo s strokovno vodeno delavnico v sodelovanju s pršutarno Kras, na kateri bodo obiskovalci lahko raziskovali umetnost harmoničnega združevanja vrhunskih kraških mesnin z izbranimi vini. Vodil jo bo Valentin Bufolin, znan kot najboljši sommelier Slovenije, ki bo delil svoje bogato znanje in izkušnje. Po delavnici se bo začelo Martinovo glasbeno-kulinarično doživetje, domači glasbenik Boštjan Pertinč bo prav na ta dan predstavil svoj novi album Kraške štorje.

Rdeče zelje je premalokrat na jedilniku

Martinovo je tisti dan v letu, ko se »spomnimo« tudi na dušeno rdeče zelje. Ta preprosta jed pa bi gotovo morala biti na jedilniku večkrat, saj ima ogromno hranljivih snovi, zlasti antioksidantov. Dobro vpliva na zdravje srca, prebavila, je blagodejno za pljuča, varuje pred virusi in bakterijami.

Priprava rdečega zelja ne zahteva veliko časa, z nekaterimi triki pa lahko njegov okus še izboljšate. Namesto sladkorja, ki ga karameliziramo, lahko uporabite naribana jabolka. Med dušenjem lahko dodate tudi balzamični kis.

Rdeče zelje FOTO: Gettyimages

Pečeno rdeče zelje s sladkimi jabolki

Sestavine:

1 kg rdečega zelja

1 čebula, manjša

3 jabolka

2 žlici rastlinskega olja

2 žlici medu

2 žlici jabolčnega kisa

200 ml piščančje osnove ali vode

50 ml belega vina

4 nageljnove žbice

2 lovorjeva lista

Priprava:

Čebulo olupimo in narežemo na tanjše lističe. Jabolka očistimo, odstranimo sredico in jih narežemo na tanke rezine. Prav tako očistimo rdeče zelje, odstranimo sredico in narežemo na četrtine. V globoko kovinsko posodo damo olje, narezano čebulo, jabolka in rdeče zelje. Dodamo nageljnove žbice in lovorjeva lista. Postavimo na srednje močan ogenj in pražimo tri minute.

Pečico segrejemo na 130 °C. V posodo dodamo jabolčni kis in belo vino. Kuhamo dve minuti oziroma tako dolgo, da alkohol izpari. Dodamo cvetlični med, posolimo in popramo s črnim poprom. Dodamo piščančjo osnovo ali vodo. Prestavimo v ogreto pečico, pokrijemo s pokrovom in pečemo dve uri in pol oziroma dokler ni zelje mehko. Po tem času pokrov odstranimo, povečamo temperaturo na 200 °C in pečemo še 20 minut.

Vir: jernejkitchen.com

Polnjen piščanec z belim fižolom in kranjsko klobaso

Sestavine:

1 kranjska klobasa

1 cel piščanec

čebula

česen

sol, poper, timijan, rdeča paprika

suhi paradižniki

belo vino

olivno olje

Priprava:

Na drobne koščke narezano kranjsko klobaso na hitro popražimo, dodamo narezano čebulo in česen. Solimo, popopramo, dodamo timijan in suhe paradižnike. Celega piščanca nasolimo in popopramo. S pripravljenim nadevom napolnimo piščanca. Na koncu ga zapremo z limono. Premažemo ga z olivnim oljem in rdečo papriko. V pekač nalijemo belo vino in vodo, v razmerju 1: 1. Dodamo svež timijan. Prekrijemo z aluminijasto folijo in pečemo eno uro pri 180 °C. Po eni uri odstranimo folijo in pečemo še pribl. 40 minut, da dobi piščanec lepo hrustljavo skorjico. Ko je piščanec pečen, ga vzamemo iz pekača. Limono stisnemo v omako. Izdolbemo nadev, razkosamo piščanca in prelijemo z omako.

Vir: Loške mesnine

Simfonija okusov v Brežicah V očarljivem okolju brežiškega gradu že v torek, 7. novembra, pripravljajo Martinov kulinarični večer. Za izbrane okuse bo skrbela Ošterija Debeluh, za degustacijo vrhunskih vin pa sommelieri Društva ljubiteljev vina in kulture Posavje. Na Bizeljskem bo sicer 10. in 11. veliko martinovanje pod šotorom, pridružite pa se lahko tudi tradicionalnemu Martinovemu pohodu, ki vas bo popeljal od hrama do hrama, zaključil pa se bo s slovesnim krstom mošta v Pišecah.

Bučne štručke z marmelado in sirčkom

Sestavine za testo:

2/3 kocke svežega ali 2 vrečki suhega kvasa Fala

½ vrečke kislega testa Fala

800 g moke

250 g mleka

220 g kisle smetane

220 g bučnega pireja

70 g sladkorja

50 g svinjske masti/masla

4 rumenjaki

2 čajni žlički soli

jajce za premaz

Nadev:

500 g sladke smetane

500 g kremnega sirnega namaza

250 g sirčka maskarpone

120 g mletega sladkorja

2 utrjevalca smetane

domača rdeča marmelada

Priprava:

Bučo hokaido spečemo ali skuhamo, odcedimo, nato pa pretlačimo in ohladimo. Kvas raztopimo v vodi in ga prilijemo k moki, ki smo ji pred tem primešali kislo testo. Mešanici dodamo preostale sestavine, razen maščobe. Zamesimo kvašeno testo; najprej mešamo počasi in med mešanjem postopno dodajamo svinjsko mast. Na koncu mešamo deset minut pri najvišji hitrosti, da postane testo gladko. Zatem posodo pokrijemo s folijo in pustimo testo na toplem vzhajati.

Vzhajano testo stresemo na pult, pregnetemo in razdelimo na 60 g težke koščke, oblikujemo kroglice, pokrijemo in pustimo počivati deset minut. Zatem vsako kroglico razvaljamo in oblikujemo majhne zvitke. Oblikovane štručke zložimo na pekač, pokrijemo in pustimo vzhajati. Vzhajane štručke premažemo z jajcem in prestavimo v vročo pečico. Pečemo jih približno 12–15 minut na 200 °C, da se lepo obarvajo.

Medtem pripravimo kremo: sladko smetano stepemo skupaj z mletim sladkorjem in utrjevalcem smetane. Maskarpone zmešamo s kremnim sirčkom in previdno vmešamo stepeno smetano.

Ohlajene štručke po dolžini prerežemo na pol, nadevamo z dvema žličkama marmelade in nabrizgamo kremo.

Vir: Lesaffre Slovenija

Martinov vikend v Lendavi V Lendavi vabijo v petek, 10. novembra, na stolp Vinarium na Vinski večer z razgledom. Osrednje martinovanje se bo v soboto, 11., začelo s tradicionalnim pohodom izpred Thermal Resorta, nadaljevalo pa na prireditvenem prostoru pri hotelu Cubis. Spremljevalno martinovo dogajanje in kulinarična ponudba bo vse dni tudi na stolpu Vinarium, kjer bo v nedeljo, 12., tudi glavna okrepčevalna postaja Martinove kolesarske ture.

Besedilo je bilo objavljeno na tematskih oglasnih straneh Martinovo.