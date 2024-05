Torta nutella: recept, s katerim boste vse navdušili

Knjiga Moderne torte in sladice 3 prinaša največ Leinih receptov do zdaj. Čeprav v njej najdemo tudi kompleksne sladice modernega časa, Lea zagotavlja, da so primerne za vse ravni znanja: »Rdeča nit so različne slaščičarske komponente, ki prihajajo iz različnih središč po svetu, kot so Italija, Francija, Japonska. Predstavljene so na preprost in dostopen način, kar pomeni, da jih je mogoče izdelati iz lahko dobav­ljivih osnovnih sestavin, poskrbijo pa za posebno skladnost okusov in prijetne teksture tort in drugih sladic.«

Odločili smo se, da vam njeno tretjo knjigo približamo z receptom za nutellino torto – ki pa je tudi Leina najljubša: »Zelo mi je všeč, ker kljub temu, da vsebuje večinoma sladke sestavine, ni pretežka, okusi pa so lepo uravnoteženi.« V biskvitu uporabi trsni sladkor, ki pripomore k bogatejšemu in bolj kompakt­nemu okusu samega biskvita in poudari okus kakava, zato je rezultat še bolj čokoladen. Klasični recept za to torto vsebuje pecilni prašek, Lea pa ga nadomesti s sodo bikarbono, saj se zaradi nje biskvit enakomerneje speče in naraste. V kombinaciji s kisom nastane brbotajoča penica, zato je biskvit res rahel in mehak, nam je povedala.

Avtorica meni, da bo ta recept všeč tistim, ki imajo radi klasične okuse, vendar jih vseeno želijo spoznati in pripraviti na nov, drugačen način. Pa tudi tistim, ki imajo radi izzive.

Moderna torta nutella z banano

Količina: torta premera 15 cm (8–10 kosov). Zahtevnost: 2. Trajanje: ura in pol + ohlajanje. Čas izdelave: 1 dan.

Kakavov biskvit z banano in lešniki

3 jajca

100 g sladkorja

10 g vaniljevega sladkorja

25 g rjavega trsnega sladkorja

1/2 zrele banane

1/2 žličke soli

20 ml olja, žlica kisa

40 ml mleka

25 g stopljenega masla

5 g sode bikarbone

125 g gladke moke

40 g kakava

25 g drobljenih lešnikov

Sredica z banano in slano karamelo

1 banana

80 g sladkorja

30 g masla

6 žlic vode

10 kapljic limonovega soka

2 lističa želatine

1/2 žličke soli

Nutellina sirčkova krema

2 lističa želatine

250 g kremnega sira

80 g mlečne čokolade

120 g nutelle

10 g vaniljevega sladkorja

20 ml sladke smetane

Nutellin ganaš z lešniki

250 g mlečne čokolade

130 g nutelle

140 ml sladke smetane

40 g drobljenih lešnikov

Priprava

Mehak kakavov biskvit z banano in lešniki

Biskvit: V posodo planetnega mešalnika damo jajca in vse tri vrste sladkorja ter jih s šestžično metlico stepamo 5 minut na najvišji hitrosti. Banano narežemo na koščke in dobro pretlačimo z vilicami, da dobimo kašo. Zmanjšamo hitrost in počasi prilijemo olje in stopljeno maslo ter primešamo pretlačeno banano. V posodici združimo mleko, sodo bikarbono in kis ter počakamo minuto, da se zmes nekoliko napne. Tako ustvarimo pinjeno mleko, ki bo po­skrbelo za večjo sočnost in »moker« biskvit. V ločeni posodi zmešamo moko, kakav, lešnike in sol. Mešanico postopoma dodajamo v zmes iz jajc in sladkorja ter na srednji hitrosti mešamo približno 2 minuti, da se sestavine med seboj povežejo. Prilijemo pinjeno mleko in spet mešamo pri majhni hitrosti največ 30 sekund, da dobimo enotno zmes. Dno pekača prekrijemo z izrezanim papirjem za peko in celoten pekač namastimo. Maso vlijemo v pekač in pečemo 45–50 minut na 165 stopinjah. Ko vzamemo biskvit iz pečice, naj se najprej ohlaja 2 minuti v pekaču, nato ga vzamemo iz pekača in položimo na rešetko za ohlajanje, da se enakomerno hladi z vseh strani. Ko se biskvit nekoliko ohladi, ga še toplega zavijemo v živilsko folijo in shranimo v hladilnik.

Sredica z banano in slano karamelo

Banano olupimo, narežemo in z vilicami dobro pretlačimo v kašo. Sladkor, vodo in limonov sok damo v kozico in segrejemo na srednje visoki temperaturi, da vse skupaj karamelizira. Sladkorja ni priporoč­ljivo mešati, saj lahko pri mešanju nehote zraven vtepemo zrak, zaradi katerega bo kristaliziral in ne bo dosegel želene karamelizirane teksture. Medtem lističa želatine namočimo v hladno vodo. Sladkor bo karameliziral v približno 5–6 minutah – postal bo zlato rjave barve. Takrat ga odstavimo z ognja, da se ne zažge. Lističa želatine dobro ožamemo in dodamo v karamelizirano mešanico. Dobro premešamo, da se želatina povsem raztopi. Dodamo še banano, sol in maslo ter dobro premešamo. Če je mešanica po okusu presladka, lahko dodamo malo več soli. Sol bo poskrbela, da bo okus torte bolj uravnotežen in ne presladek. Pripravimo si 2 podstavka za torto (premera vsaj 15 cm) in acetatno folijo, ki jo na oba položimo enako kot za sestavljanje torte premera 10 cm. To najlažje naredimo tako, da na podstavek položimo pekač za torto premera 10 cm, okoli njega namestimo acetatno folijo in jo na zunanji strani zalepimo s samolepilnim trakom, da bo fiksna, pekač pa nato vzamemo ven. V acetatno folijo na vsakem podstavku nežno nalijemo približno pol bananove sredice in pazimo, da ob robovih folije ne steče na podstavek. Tako pripravljeni sredici počasi in previdno položimo v hladilnik, da se ohladita in dobro strdita. V torti ju bomo uporabili v dveh plasteh krem. Opisani način priprave poskrbi za to, da se banane ne prekuhajo in porjavijo. Ohranijo namreč lep, zlato obarvan odtenek, ki je bolj vabljiv.

Nutellina sirčkova krema

Lističa želatine namočimo v hladno vodo, da nabrekneta. Čokolado stopimo v mikrovalovni pečici ali nad vodno kopeljo. Nutello, kremni sir, vaniljev sladkor in stopljeno mlečno čokolado združimo v posodi planetnega mešalnika in s ploskim stepalnim nastavkom stepamo 4 minute, da se sestavine med seboj povežejo. Sladko smetano zlijemo v posodico in segrejemo v mikrovalovni pečici ali na štedilniku ter odstavimo, tik preden zavre. Lističa želatine dobro ožamemo in stresemo v sladko smetano. Dobro premešamo, da se želatina povsem raztopi. Sladko smetano z želatino zlijemo v druge sestavine in dobro premešamo, da se vse med seboj poveže. Tako pripravljeno kremo postavimo v hladilnik za 1–2 uri, da se dobro ohladi in strdi. Pred uporabo v torti jo lahko še enkrat stepemo, da se zmehča in postane bolj mazava.

Nutellin ganaš

Vse sestavine združimo v posodi in stopimo v mikrovalovni pečici oziroma nad vodno kopeljo. Dobro premešamo, da se čokolada in nutella lepo raztopita in povežeta s sladko smetano. Pripravljeni ganaš shranimo v hladilnik za 30 minut, da se strdi. Pred uporabo v torti ga lahko še enkrat stepemo, da se zmehča in postane bolj mazav.

Sestavljanje torte