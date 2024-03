TOP 5 sladic, s katerimi ni nič dela

Če se vam ne ljubi motati po kuhinji, še ne pomeni, da boste ostali brez sladice. Pripravili smo seznam takšnih, za katere vam ne bo treba trošiti dragocene energije in bodo nared v nekaj hipcih.

Krhki flancati iz dveh sestavin, ki so tako preprosti, poceni in hitri, da sploh ni razloga, da jih ne bi naredili.

Da sladica očara, se mora čim bolj poigrati s kontrasti. Ta jabolka v testu so sočna in hrustljava, sladka in kisla, vroča in ledena.

Tokrat so na vrsto prišle hruške debeluške, ki pokrite z nežno skutno kremo počivajo v kozarčkih. Priprava kozarčkov je mačji kašelj – hruške podušimo, da karamelizirajo, za kremo pa potrebujemo le osnovno znanje upravljanja mešalnika.

Marsikdo ne ve, da za hitro sladkanje iz kozarčka ne potrebujemo zavitka s praškom za puding, temveč ga lahko skuhamo kar iz mleka, sladkorja in koruznega škroba, popestrimo pa z dišavami, kot so vanilja, tonka ali cimet.

Slastne kroglice, polne nostalgije. Ah ja, ježki. Pa ne tisti, ki se bodičasti potepajo po gozdovih. Govorimo o okroglih bombicah iz slaščičarskih vitrin najinega otroštva.