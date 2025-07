Toliko časa Slovenci prebijejo na pornografskih straneh

Pornhub, eden največjih svetovnih portalov za odrasle, sicer ne objavlja zelo podrobnih podatkov za posamezne države, vendar so v preteklih letih nekateri vpogledi vendarle razkrili nekaj zanimivih značilnosti slovenskih uporabnikov. Katerih le?

Povprečni slovenski obiskovalec na portalu preživi 8 minut in 50 sekund na sejo – kar je nekoliko manj od svetovnega povprečja, a zato toliko bolj ve, kaj hoče: najpogostejši iskalni izrazi vključujejo lesbian, teenage girls, stepmother in milf, opazen je tudi porast zanimanja za domače ali slovanske vsebine, kot so slovenska dekleta, Czech ali Balkan. Približno tretjina uporabnikov iz Slovenije so ženske, kar je v skladu s svetovnim povprečjem, pri čemer narašča zanimanje žensk za pornografske vsebine.

Kaj pa mladi? Po raziskavi safe.si iz leta 2023 je 62 odstotkov srednješolcev in 44 odstotkov osnovnošolcev že imelo stik s pornografijo, skoraj 34 odstotkov mladostnikov je pornografijo prvič videlo že med 9. in 11. letom, nekateri celo pred 6. letom starosti.

Več kot polovica gledalcev med njimi pornografijo spremlja večkrat na teden, približno 10 odstotkov mladih kaže znake zasvojenosti ali iščejo vedno bolj ekstremne vsebine. Večina mladih vseeno meni, da se v šolah premalo govori o pornografiji, medtem ko je to doma prepogosto tabu.