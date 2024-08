Toliko časa naj traja zalivanje zelenice med poletjem, pravijo strokovnjaki

Najboljši čas za zalivanje trave je zgodaj zjutraj, med peto in deveto uro, ko se sonce šele vzpenja do točke, ko napoči največja vročina. Zalivanje v tem času omogoča vodi, da se vpije globoko v tla, preden se začne intenzivno izhlapevanje zaradi močnih sončevih žarkov. Poleg tega jutranje zalivanje zmanjšuje tveganje za razvoj bolezni, saj se listi trave posušijo hitreje kot pri večernem zalivanju in tako preprečimo, da bi se na naši zelenici razvila mah in plesen.

Več na deloindom.si.