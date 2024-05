Toliko bomo letos odšteli za gozdne borovnice

Nabiralci borovnic si že manejo roke, saj drobni, a slastni in sočni plodovi že dobivajo značilno temno modro barvo. Cvetijo maja in junija, ko že začnemo pobirati prve plodove, glavna nabiralska sezona je julija. Nabiramo le zrele plodove, ki so zelo temno modre, skoraj črne barve. Vonja nimajo izrazitega, tako da jih težko iščemo z nosom.

Proti koncu dneva cena na tržnici nižja

Medtem ko gojene oziroma ameriške borovnice iz uvoza že lep čas lahko kupimo v trgovini, so se na tržnicah prve košarice divje rastočih navadnih borovnic začele pojavljati šele pred dnevi. Na glavni ljubljanski tržnici bomo za kilogram odšteli od 20 do 24 evrov, če pridemo ob koncu dneva, prodajalci ceno nekoliko znižajo, celo na 16 evrov za kilogram.

Ni poceni, za primerjavo: ameriške v trgovini dobimo že za deset evrov za kilogram, a z gozdnimi je vendarle več dela z nabiranjem, poleg tega jih je treba iskati po gozdovih. Kot nam je povedala ena od prodajalk na tržnici, kilogram nabira od ure in pol do dveh ur, odvisno od tega, kako so grmički polni, mi pa pripomnimo, da je hitrost odvisna tudi od spretnosti prstov nabiralca.

Hranilna vrednost in okus

Tako gozdne kot gojene borovnice imajo poleg izvrstnega okusa izjemne zdravilne učinke, ne le plodovi, ampak tudi listi. Plodovi se ločijo predvsem po okusu, velikosti, obliki. Ameriške borovnice so precej večje od navadnih, njihovo meso je svetlejše, skoraj bele barve, medtem ko je pri gozdni meso temno rdeče do vijolične zaradi višje vsebnosti antocianinov. Po hranilni vrednosti se ne razlikujejo bistveno, se pa po okusu: gozdne imajo bolj intenzivnega.

Kdaj jih nabiramo

Ne glede na vrsto so najboljši zreli, pravkar obrani plodovi. Borovnice je najbolje nabirati v hladnem delu dneva, torej zjutraj, tudi zvečer, saj so takrat najbolj okusne. Zelo zrele uporabimo pri pripravi različnih slaščic, dodajamo jih kolačem, tortam, okusna je pita, v kateri kombiniramo borovnice in skuto. Poleg prijetnega in svežega okusa jih odlikuje tudi privlačna barva, ki daje jedem zanimiv videz. Če nam je uspelo nabrati velike količine borovnic, iz njih skuhamo odlično marmelado, ljubitelji sladkih alkoholnih pijač pa prisegajo na borovničevec, domače žganje, v katerem so namočeni plodovi.

