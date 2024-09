To storite vsakič, ko perete belo perilo, da sčasoma ne bo porumenelo

Pranje belega perila lahko predstavlja velik izziv, saj se hitro umaže, sčasoma postane sivkaste ali rumenkaste barve in velikokrat zahteva prav posebno nego in pazljivost. Želimo si, da bi bela oblačila in posteljno perilo za vedno ostala tako bela, kot so bila na dan, ko smo jih kupili v trgovini. A žal večinoma temu ni tako. Belo perilo kar hitro izgubi tisti beli sijaj, ki nas je pritegnil s prodajnih polic.

Več na deloindom.si.