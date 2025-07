To so štirje znaki, da je čas za razhod

Odnos je lahko v globoki krizi, pa vseeno ljudje ne zmorejo ne poguma ne moči, da bi odšli, ker jih nekaj priklepa. Vedno je treba prepoznati znake, ki nam pomagajo, da pogledamo resnici v oči.

Nepomembnost

Biti neviden v partnerskem odnosu je zelo boleče in se običajno ne dotika samo enega področja skupnega življenja, zagotovo pa je najbolj na udaru intima. Če so vaše želje in potrebe nepomembne za partnerja in jih ne prepozna, kljub temu da se vi trudite drugače, je morda čas, da se prenehate ukvarjati z odnosom, ampak le še s sabo. Počasi boste prišli do odločitev, ki lahko spremenijo vse.

Želja po drugih

Ni neobičajno, da imajo ljudje spolne fantazije še o kom drugem kot o svojem partnerju, in s tem ni nič narobe, pomemben znak pa je, ko te fantazije prerastejo skupno življenje. To pomeni, da pravzaprav sanjarimo o nekom drugem ali več njih, morda celo razmišljamo o prevari, spolnost s partnerjem pa nam ni v zadovoljstvo. Če tukaj ne bo odkritega pogovora in truda, da ponovno začinimo spolnost s partnerjem, lahko nastanejo velike težave.

Jeza

Ko ste zraven partnerja ves čas jezni, nasršeni ali razdražljivi in ko vas tudi v dobrih dneh spravi ob živce vsaka malenkost, se preprosto morate vprašati, zakaj je tako. Če boste iskreni do sebe, boste zagotovo prišli do odgovora, ali gre za globoko jezo, ki se tiče partnerja, ali se vam je le morda nabralo preveč vsega in to zdaj stresate na partnerja.

Prepiranje

Prepiranje je utrudljivo in deluje naravnost strupeno na partnerstvo, sploh kadar gre tako daleč, da osebe izgubijo svoje dostojanstvo, takrat so stvari že zelo težko popravljive. Če pa se vseeno znate prepirati, torej slišati drug drugega, ne da bi vpili in se žalili, ampak uporabljate moč argumentov, se vseeno vprašajte, kje leži vzrok prepira. Morda je zunanje narave in ste v stresu, morda pa vas muči problem, ki ga boste skupaj s partnerjem zmogli rešiti.