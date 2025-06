To so najboljši načini zlaganja oblačil

Prednosti tega, da so oblačila lepo zložena, je veliko. Tako ne bodo zmečkana in jih ne bo treba likati pred oblačenjem, pa čeprav bodo dlje v omari. Zasedla bodo tudi manj prostora, kar je, pri današnjem kopičenju oblačil, velika prednost.

Obstaja več načinov, kako oblačila zložiti, vendar se nekateri še posebno dobro obnesejo. Enega od odličnih načinov za zlaganje majic so izumili robotski inženirji na Univerzi v Kaliforniji. Majico položite na ravno površino. En rokav prepognite navznoter pri šivu pod pazduho. Ostanite na isti strani in prepognite majico po dolžini proti sredini še za okoli 5 cm. Ponovite oba koraka še na nasprotni strani. Majica mora biti zdaj pravokotne oblike. Zdaj spodnji del prepognite navzgor, tako da majico za polovico zmanjšate. Zgladite majhen kvadrat in ga položite v predal ali na polico v omari.

Brisače so idealno zložene po metodi, ki jo uporabljajo v petzvezdičnih hotelih.

Pravilno zložene majice lahko pregledno razporedimo po omarah. FOTO: Damian Lugowski/Getty Images

Srajco položite z gumbi navzdol na ravno površino. Desni rokav potisnite proti sredini in ga prepognite vzdolž šiva pod pazduho. Nato ga prepognite pod kotom približno 45 stopinj proti robu. Ponovite na levi strani. Rokava sta zdaj zadaj na sredini srajce zložena tako, da spominjata na kravato. Zdaj primite srajco spodaj in jo pripognite do tretjine. Ponovno prepognite, da prepognjen del doseže vrh ramen. Obrnite prepognjeno srajco.

Brisače zložite tako, kot to počnejo v petzvezdičnih hotelih. Položite jo tako, da bo po dolžini pred vami, z robom (in morebitnimi okrasnimi elementi) obrnjena navzdol. Po dolžini prepognite oba robova brisače tako, da se bosta stikala na sredini (na tretjine). Brisačo zdaj prepognite čez polovico in nato še enkrat čez polovico.

Zvijati ali zlagati? Pri organizaciji garderobe se pogosto pojavi vprašanje, ali je oblačila bolj učinkovito zvijati ali zlagati. Zvijanje oblačil je še posebno koristno pri pakiranju za potovanja, saj omogoča maksimalen prihranek prostora v kovčku, v omarah pa ni najboljša izbira.

Najprej jih zložimo na tretjine po dolžini. FOTO: Sukanda26/Getty Images

Pri zlaganju kratkih nogavic je priporočljiva metoda, ki preprečuje raztezanje. Nogavice postavite v obliko črke T, drugo čez drugo (pokončna nogavica je zgoraj). Primite vodoravno nogavico za prste in prepognite najprej desni, nato levi del do sredine. Zdaj zavihajte navzgor še pravokotno nogavico tako, da visi čez rob. Zavihajte rob med prepognjene dele druge nogavice.

Tudi perilo se splača zlagati. Žensko spodnje perilo položite na ravno površino, prepognite na polovico in nato še enkrat na polovico. Moško spodnje perilo zložite na tretjine, tako da ga najprej zložite proti sredini, nato pa še enkrat na polovico. S tako zloženim spodnjim perilom bo iskanje želenega kosa lažje, pa še predali bodo bolj pregledni.