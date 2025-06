To so leta, pri katerih večina spozna sorodno dušo

Dovolj je le en pogled in že veste, kaj misli. Ne morete si predstavljati življenja brez njega, vsaka težava enega od vaju je v resnici skupna, drug drugemu sta brezpogojna opora.

On je prva oseba, ki jo pokličete, ko se vam kaj zgodi, sta par, ki deluje na temelju kompromisa.

Če ste se prepoznali v tem kratkem opisu, ste lahko resnično srečni, saj imate ob sebi svojo sorodno dušo.

Številne raziskave so pokazale, da je taka stopnja kompatibilnosti prava redkost. Ljubezen, četudi je posebna in močna, namreč ni neuničljiva. V resnici je ranljiva in zahteva odrekanje, trud, kompromis ter zrelost.

FOTO: Flamingoimages/Gettyimages

Zrela leta - boljši pogoji

To potrjuje najnovejša raziskava ene aplikacije za zmenke, ki je prišla do zanimivega zaključka: starost ima na iskanje sorodne duše velik vpliv.

Če jo iščete premladi, se boste zaradi pomanjkanja izkušenj in dejstva, da osebnost še ni popolnoma oblikovana, srečevali s težavami.

V zgodnjih dvajsetih letih namreč življenjske prioritete še niso povsem izoblikovane, zaradi mladostne razigranosti se bolj kot na druge osredotočamo nase.

Samo izoblikovane osebnosti vedo, kakšno osebo in kakšnega odnosa si v življenju dejansko želijo, a malo je takšnih že v zgodnjih dvajsetih, zato po raziskavi le redki v tem obdobju najdejo ljubezen svojega življenja.

Po drugi strani pa v poznejših, po 35. ali 40. letih posamezniki že natančno vedo, česa si želijo in so pripravljeni tudi na kompromise, ki so ključni za gradnjo prave, trdne in iskrene ljubezni.

FOTO: Laflor/Gettyimages

Takrat iščejo partnerja, s katerim bi lahko osnovali zdravo sobivanje.

Eden od zanimivih zaključkov raziskave je tudi, da ženske verjetno prej najdejo ljubezen svojega življenja, medtem ko moški resnično ljubezen spoznajo nekoliko kasneje.

Raziskovalci to pojasnjujejo z dejstvom, da moški čustveno dozorijo kasneje.