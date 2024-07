To morate narediti z zelenjavo, preden jo spečete na žaru

Zelenjava je stalna in obvezna spremljevalka na žaru pečenega mesa, bodisi sveža bodisi pečena, lahko pa je tudi samostojna specialiteta. Najpogosteje pečemo bučke, jajčevce in šampinjone, imenitno se spečejo tudi šparglji, paprika, razpolovljena ali razkosana na rezine, čebulni obročki, nekatere vrste radiča, recimo treviški, ter seveda krompir. Praviloma pečemo bolj čvrsto zelenjavo, lahko pa poskusimo tudi s češnjevim paradižnikom. In ne pozabimo na mlado koruzo. Zelenjavo poljubno začinimo. Osnova je sol, dobrodošli so tudi drugi okusi, sladki, kisli, pikantni, kar nam je pač po volji.

Osnovno pravilo

Izbrano zelenjavo dobro očistimo in operemo ter posušimo. Narežemo na primerne, ne predebele kose, praviloma do en centimeter, pomembno je, da so čim bolj enakomerno veliki. Začinimo in naoljimo, najbolj enostavno jo premažemo s čopičem in enakomerno zapečemo z obeh strani.

Ko želimo nekaj več

Taka bo zagotovo okusna, če pa bi radi presežek, potrebuje nekoliko več pozornosti, mi pa malce kuharskih spretnosti. Za polnejši okus zelenjavo mariniramo, tako kot meso ali ribe. Uporabimo lahko enako marinado kot za meso, pripravimo pa jo kar doma.

Da bo rezultat kar se da odličen, je najbolje uporabiti marinade na oljni osnovi, goste in ostre, zlasti če vsebujejo sladkor, bodo namreč povzročile, da se bo zelenjava zažgala in s tem dobila grenak priokus. Najbolj enostavna in preverjeno dobra je pripravljena iz oljčnega olja in limoninega soka, ki ju zmešamo z dodatkom različnih poljubnih začimb. Če želimo sladkast okus, dodamo malo medu ali javorjevega sirupa. Narezano zelenjavo v plasteh nalagamo v primerno posodo in sproti prelivamo z marinado. Uporabimo lahko tudi vrečke za zamrzovanje na zadrgo. Pomembno je, da natremo prav vse kose, pri tem pazimo, da nismo pregrobi, da jih ne zmečkamo.

Čas mariniranja posamezne zelenjave

Prav tako je dobro ločeno marinirati mehko in čvrsto zelenjavo. Gobe, bučke in paradižnik na primer, ki imajo mehkejšo strukturo, mariniramo zgolj deset ali petnajst minut, medtem ko čvrsto zelenjavo, kot je paprika, pustimo v marinadi dlje, krompir in cvetačo lahko tudi čez noč. Naš cilj namreč ni, da se zelenjava v marinadi razmoči, temveč le, da se prepoji z izbranimi okusi.

